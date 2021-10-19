«Весенняя призывная кампания прошла на высшем уровне. По её итогам наш район удостоился первого места по Ингушетии, но мы не можем останавливаться и обязаны сохранять высокую планку и приложить максимальные усилия для того чтобы и осенняя кампания прошла на должном уровне», — отметил секретарь призывной комиссии, начальник отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района Хасан Цечоев.

По-прежнему, одной из главных проблем является уклонение молодых людей от призыва на военную службу. В ходе заседания в администрации района были определены совместные меры по оповещению и розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Решен ряд организационных вопросов, связанных с весенней кампанией.

На днях в Сунженском районе прошла первая отправка в войска призывников в рамках осенней призывной кампании. Семь юношей призывного возраста, прошедших медкомиссию и получивших военную форму, ожидают отправки в части для прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

В настоящее время в Сунженском районе проводится активная работа призывных комиссий по обследованию и изучению призывников.

На начало октября полностью выполнен план подготовительной работы, готовы к работе стационарные пункты приема призывников и учебные подразделения в войсках. Все мероприятия призывной кампании проходят в режиме неукоснительного соблюдения мер противодействия коронавирусной инфекции.

Также Сунженским военным комиссариатом ведётся набор резервистов Вооруженных сил РФ, это граждане России, годные по состоянию здоровья (категория А или Б), с образованием не ниже основного общего (9 классов). Ограничения по возрасту — 42 года для прапорщиков, сержантов и солдат, 52 — для младших офицеров и 57 — для старших.

Им выплачивается денежное довольствие, предоставляется обмундирование

(зимняя и летняя форма), бесплатное медицинское обслуживание. Кроме того резервистам выплачивается средняя заработная плата по месту основной работы.

Напомним, срок службы молодых людей, призванных в осенний призыв в 2021 году, остается неизменным — 12 месяцев (1 год). В эту призывную кампанию новобранцы отправятся практически во все рода войск и в разные города России.