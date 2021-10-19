Районный военный комиссариат активно работает
В Сунженском районе Ингушетии обсудили промежуточные итоги осенней призывной кампании
В Сунженском районе Ингушетии обсудили промежуточные итоги осенней призывной кампании и проблемы, а также определили задачи по усилению взаимодействия с администрациями сельских поселений на период призыва, организации работы по розыску лиц, уклоняющихся от военной службы.
«Весенняя призывная кампания прошла на высшем уровне. По её итогам наш район удостоился первого места по Ингушетии, но мы не можем останавливаться и обязаны сохранять высокую планку и приложить максимальные усилия для того чтобы и осенняя кампания прошла на должном уровне», — отметил секретарь призывной комиссии, начальник отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района Хасан Цечоев.
По-прежнему, одной из главных проблем является уклонение молодых людей от призыва на военную службу. В ходе заседания в администрации района были определены совместные меры по оповещению и розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. Решен ряд организационных вопросов, связанных с весенней кампанией.
На днях в Сунженском районе прошла первая отправка в войска призывников в рамках осенней призывной кампании. Семь юношей призывного возраста, прошедших медкомиссию и получивших военную форму, ожидают отправки в части для прохождения службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
В настоящее время в Сунженском районе проводится активная работа призывных комиссий по обследованию и изучению призывников.
На начало октября полностью выполнен план подготовительной работы, готовы к работе стационарные пункты приема призывников и учебные подразделения в войсках. Все мероприятия призывной кампании проходят в режиме неукоснительного соблюдения мер противодействия коронавирусной инфекции.
Также Сунженским военным комиссариатом ведётся набор резервистов Вооруженных сил РФ, это граждане России, годные по состоянию здоровья (категория А или Б), с образованием не ниже основного общего (9 классов). Ограничения по возрасту — 42 года для прапорщиков, сержантов и солдат, 52 — для младших офицеров и 57 — для старших.
Им выплачивается денежное довольствие, предоставляется обмундирование
(зимняя и летняя форма), бесплатное медицинское обслуживание. Кроме того резервистам выплачивается средняя заработная плата по месту основной работы.
Напомним, срок службы молодых людей, призванных в осенний призыв в 2021 году, остается неизменным — 12 месяцев (1 год). В эту призывную кампанию новобранцы отправятся практически во все рода войск и в разные города России.