Как сообщили в администрации Сунженского района, качественное дорожное покрытие и пешеходная дорожка появились на части улицы Международной. Всего было отремонтировано 900 метров артерии. Асфальта там никогда не было, как и специально обустроенной пешеходной зоны.

Значительная часть Международной обзавелась асфальтобетоном еще год назад. Это одна из самых длинных улиц населённого пункта. При ремонте магистрали власти в первую очередь позаботились о юных односельчанах, которым предстоит прокладывать через нее путь к знаниям: Международная напрямую ведет к школе-новостройке. СОШ № 5 должна распахнуть свои двери в ближайшее время. Также в южной части сельского поселения построили новый детсад. Для родителей, которые будут отводить и отвозить туда своих детей, благоустройство тоже радостное событие.

Также благодаря реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году в Сунженском районе проложили асфальтовую дорогу и к Троицкому детскому дому-интернату от федеральной трассы «Кавказ» протяженностью 1,6 км.

Для улучшения качества поселковых дорог в районе продолжается реализация мероприятий в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства на 2020-2022 годы» с объемом финансирования 9 млн 671 тыс. руб.

Улучшение дорожной инфраструктуры Ингушетии в последние годы достигается за счет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и федеральных программ «Содействие развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения» и «Комплексное развитие сельских территорий».

Напомним, в этом году завершён капремонт семикилометровой дороги «Экажево — Сурхахи». В Малгобеке благоустроена улица Херсонская. На дорожном полотне с асфальтовым покрытием и протяженностью 1,1 км были проведены земляные работы с уплотнением и устройством ПГС. По всей длине дороги установлены бордюрные камни. Улица стала двусторонней четырёхполосной — по 3,5 м каждая, общая ширина дороги составляет 14 м. Обновлена межмуниципальная артерия «Экажево — Али-Юрт» протяженностью 7,2 км.

До конца текущего года власти региона намерены досрочно реализовать проект реконструкции дороги «Сурхахи — Яндаре» за счет средств дорожного фонда Ингушетии (231 млн руб.) и при софинансировании в рамках программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» (37 млн руб.). Несмотря на то, что объект 2023 года, его планируют закончить уже в 2022 г. при благоприятных погодных условиях. В рамках празднования 30-летия возрождения ингушской государственности в возрождаемом селе Даттых открыта 17-километровая подъездная дорога от федеральной трассы «Кавказ». Новый мост для всех видов автотранспорта через реку введен в Сунже.