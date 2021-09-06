Профилактика терроризма

О серьёзной проблеме современности

В Сунженском районе Ингушетии состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

0

В Доме культуры сельского поселения Нестеровское Сунженского района Ингушетии состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В акции приняли участие глава администрации села Абдусалам Гулиев, председатель Сунженского отделения Российского союза ветеранов Юсуп Евлоев, заместитель начальника отделения полиции «Сунженский» майор полиции Иса Чемурзиев.

Для профилактической беседы были приглашены учащиеся старших классов. Спикеры мероприятия акцентировали внимание собравшихся на неприемлемость распространения экстремистских и террористических идей в обществе, напомнили ребятам о последствиях террористических актов в Ингушетии, стране и в целом в мире. В ходе беседы были раскрыты понятия таких слов, как «терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические акты. Ребята познакомились с правилами поведения в случае угрозы теракта и обнаружения неизвестных предметов.

В своем выступлении Юсуп Евлоев призвал молодых людей во всём советоваться со старшими, прислушиваться к своим учителям, родителям, не идти на поводу у обезличенных пропагандистов из социальных сетей.

«Мы с вами должны постоянно учиться принимать друг друга такими, какие мы есть — независимо от национальностей, вероисповедания, убеждения и обычаев. Учиться уважать и беречь межнациональное согласие в нашем районе, в нашей стране», — с такими словами к учащимся обратился Юсуп Евлоев.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики с воспоминаниями жертв террористических актов, напоминающие об ответственности за различные преступления экстремистской и террористической направленности. Завершением встречи стало обоснование вывода, что терроризм — это преступление против человечества в целом и каждого конкретного человека.

Цель мероприятия — акцентировать внимание детей на необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов, содействовать формированию толерантности, предупреждению межнациональной розни и нетерпимости, научить ребят проявлять чувство милосердия к жертвам терактов.

Напомним, ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата — День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в городе Беслан с 1 по 3 сентября 2004 года. В этот день россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов.

Все мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится и слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Катакомбный могильник аланской культуры обнаружили в Ингушетии
Юнармейцы Ингушетии посетили выставку «Терроризм — угроза обществу» в Мемориальном комплексе жертвам репрессий
Ингушская филармония открывает проект «Музыкальная гостиная. Вечер романса»
В Ингушетии заключат договоры на аренду более 150 помещений под переписные участки
Военные начнут получать анонсированные Путиным на XX съезде «Единой России» выплаты в размере 15 тыс. рублей
Ингушетия находится на четвертом месте среди регионов по темпам вакцинации против Covid-19
Ингушским предпринимателям расскажут о преимуществах системы быстрых платежей
В Минсельхозе Ингушетии обсудили вопрос сельской ипотеки
Предпринимателям Ингушетии возместят затраты на строительство туристических объектов
В краеведческом музее Ингушетии прошла выставка, посвященная дню окончания Второй мировой войны
В ингушском селе Нестеровское пресекли незаконное строительство в лесополосе

Главное

Яндекс.Метрика

 