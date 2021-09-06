В акции приняли участие глава администрации села Абдусалам Гулиев, председатель Сунженского отделения Российского союза ветеранов Юсуп Евлоев, заместитель начальника отделения полиции «Сунженский» майор полиции Иса Чемурзиев.

Для профилактической беседы были приглашены учащиеся старших классов. Спикеры мероприятия акцентировали внимание собравшихся на неприемлемость распространения экстремистских и террористических идей в обществе, напомнили ребятам о последствиях террористических актов в Ингушетии, стране и в целом в мире. В ходе беседы были раскрыты понятия таких слов, как «терроризм», «теракт» и причины, порождающие желание совершать террористические акты. Ребята познакомились с правилами поведения в случае угрозы теракта и обнаружения неизвестных предметов.

В своем выступлении Юсуп Евлоев призвал молодых людей во всём советоваться со старшими, прислушиваться к своим учителям, родителям, не идти на поводу у обезличенных пропагандистов из социальных сетей.

«Мы с вами должны постоянно учиться принимать друг друга такими, какие мы есть — независимо от национальностей, вероисповедания, убеждения и обычаев. Учиться уважать и беречь межнациональное согласие в нашем районе, в нашей стране», — с такими словами к учащимся обратился Юсуп Евлоев.

В ходе мероприятия были продемонстрированы видеоролики с воспоминаниями жертв террористических актов, напоминающие об ответственности за различные преступления экстремистской и террористической направленности. Завершением встречи стало обоснование вывода, что терроризм — это преступление против человечества в целом и каждого конкретного человека.

Цель мероприятия — акцентировать внимание детей на необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов, содействовать формированию толерантности, предупреждению межнациональной розни и нетерпимости, научить ребят проявлять чувство милосердия к жертвам терактов.

Напомним, ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата — День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в городе Беслан с 1 по 3 сентября 2004 года. В этот день россияне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов.

Все мирное население планеты надеется, что когда-нибудь это закончится и слово «терроризм» исчезнет из словаря навсегда.