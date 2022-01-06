«Специальный шрифт для письма и чтения, называемый азбукой Брайля представляет собой комбинацию выпуклых точек, хорошо воспринимаемых пальцами рук. Точки расположены в два столбца по три в каждом, а нумерация их осуществляется сверху вниз и справа налево», — рассказывает инвалид I группы по зрению Хаваш Оздоев, который хорошо владеет методом чтения вслепую не только на русском, но и на арабском языке, что помогло ему организовать впервые в Ингушетии школу-медресе по обучению и чтению Корана для слепых.

Как разъясняет Хаваш Ахметович, человеку, пишущему шрифтом Брайля, необходимо поместить лист бумаги в специальный прибор со множеством крошечных ячеек, и прокалывать его металлическим стержнем-грифелем. Писать приходится справа налево для того, чтобы при чтении сохранялось привычное направление движения — слева направо.

Конечно, для здорового человека писать и читать на ощупь таким шрифтом может показаться чрезвычайно трудно, но для незрячего человека подобный метод является естественным, точно также, как и чтение плоскопечатным шрифтом для людей с хорошим зрением.

Как оказалось, шрифтом Брайля напечатаны и изданы миллионы текстов, он используется в адаптации компьютерных технологий, а также при создании доступной среды во всем мире. Осваивая рельефно-точечное письмо, инвалиды по зрению запоминают правильное написание слов и постановку знаков препинания, чего никогда нельзя будет добиться при восприятии текстов только на слух.

Рассказывают, что именно шрифт Брайля смог когда-то помочь незрячим и слепоглухим людям стать частью общей системы образования: заканчивать не только школы, но и университеты, академии, защищать диссертации, становясь учеными, практическими и теоретическими исследователями во всех областях знаний.

Название рельефно-точечный шрифт получил от фамилии своего разработчика — француза Луи Брайля. Отец мальчика был известным шорником, изготавливающим конскую упряжь на любой вкус и кошелек. Помимо небольшого дома, он владел огромным наделом земли с виноградниками и несколькими хозяйственными постройками, в одной из которых и располагалась его мастерская.

Именно здесь и произошла трагедия, изменившая жизнь и маленького Луи, и всей семьи в целом. В один из летних дней любопытный пятилетний малыш пробрался в мастерскую отца и, увидев рабочие инструменты, захотел непременно поиграть с ними. Потянувшись за понравившимися штучками, он случайно задел шорной нож, который упал ему на лицо и повредил один глаз. Сильная травма лица стала причиной гнойного воспаления обоих глаз, которое вскоре привело к полной потере зрения. Горю родителей не было предела, ведь Луи был желанным и любимым ребенком, поэтому они приложили огромные усилия для того, чтобы он получил достойное образование.

Таким образом, с семи лет Луи начал посещать школу для слепых детей и обучался там по уже существовавшему тогда рельефно-линейному шрифту В. Гаюи. А когда мальчик чуть подрос, отец перевел его в другую, более продвинутую школу, где незрячий мальчик вместе со всеми осваивал основы общей грамоты. Благодаря придуманной его отцом специальной деревянной доске с прикрепленными к ней объемными латинскими буквами, Луи и его друзья имели возможность дополнительно заниматься по грамоте письма и речи.

На занятиях Луи был внимателен и прилежен: на слух запоминал все, что рассказывал учитель, и, будучи зачисленным через несколько лет в Королевскую школу для слепых детей в Париже, стал одним из ее лучших учеников. В столице Франции незрячие школьники осваивали арифметику, грамматику, историю, географию, Закон Божий, музыку. В свободное от занятий время они много гуляли в ботаническом саду, посещали музей естественных наук, где им даже разрешали трогать некоторые экспонаты руками. Научившись играть на органе, Луи уже в шестнадцать лет получил работу в небольшой церкви рядом со школой, где завершал обучение.

Дома после занятий незрячий Луи любил проводить время в мастерской отца, он натирал кожу, делал заготовки для украшения готовых изделий, вязал шапки и варежки, чинил обувь, плел кнуты и декоративные косички для домашних животных. Также он помогал матери по хозяйству: накрывал на стол еду и приносил воду, хотя идти до источника было далеко и непросто. Для того чтобы двигаться ровно, определять и обходить препятствия, Луи пользовался длинной, заостренной на конце палкой, которую вырезал для него заботливый отец.

Проблема несовершенства существующей на тот момент техники письма и чтения незрячих людей уже несколько лет волновала молодого талантливого Луи Брайля. Дети с плохим зрением изучали грамоту, используя метод, основанный на рельефном изображении латинских символов. Буквы плохо воспринимались руками незрячих учеников, читать их было трудно, и книг, напечатанных таким шрифтом, в Королевской школе для слепых детей было всего четырнадцать.

Сначала Брайль пробовал заменять латинские символы квадратами, треугольниками и кругами, вырезанными на коже, а потом, ближе к концу учебы, Луи обратил внимание на использовавшуюся в армии изобретённую капитаном Шарлем Барбье систему кодирования литер, именуемую «ночным шрифтом». Это был военный метод передачи информации, а сама система использовалась для чтения в темноте на ощупь. Шрифт Ш. Барбье был основан на матрице размером шесть на шесть символов, из которых составлялись комбинации, соответствующие определенным звукам. Такой метод позволял передавать короткие текстовые сообщения, разбитые на звуки.

Идея использования комбинации точек для передачи информации Луи Брайлю понравилась, и он решил применить ее в новом рельефном шрифте, над разработкой которого очень упорно и долго трудился сам. Упростив матрицу Шарля Барбье до размера шесть на два символа, тогда еще ученик Королевской школы для слепых детей создал систему, позволяющую передавать не только буквы латинского алфавита, но и математические и музыкальные знаки.

Уже в 1824 году Луи Брайль разработал свою первую азбуку для слепых и слабовидящих людей. Она стала хорошей альтернативой той системе, которая была придумана ранее. Новая азбука представляла собой шрифт в виде выпуклых точек, с помощью которого можно было «читать пальцами».

В начале октября 1825 года шестнадцатилетний Луи Брайль представил школьному директору первую версию своего алфавита в надежде на то, что наставник поддержит его новый метод письма, но этого не случилось. Зато одноклассники с удовольствием начали осваивать эту систему, так что совсем скоро все они читали и писали шрифтом Брайля и даже сами создавали книги.

Изначально азбука Брайля также не понравилась учёным и медицинским работникам. Они посчитали, что новая система не доработана. Тем не менее, новый шрифт стал очень быстро распространяться по миру и за считанные месяцы внедрился в общее пользование.

Шло время. Сменилось руководство школы, где учился Луи. И новый директор, заметив успех азбуки Брайля среди учеников, предложил молодому изобретателю начать работу в школе, но уже в качестве учителя. Только в то время у Луи Брайля уже начались проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что болезнь прогрессировала быстро, и надежд на выздоровление оставалось все меньше и меньше, работать Луи продолжал, и в 1837 году в школьной мастерской была впервые изготовлена книга, напечатанная шрифтом Брайля.

Нужно сказать, что сегодня слабовидящие и слепые люди используют азбуку Брайля не только для чтения на русском или другом наиболее распространенном языке. Со временем азбука Брайля была приспособлена под многие языки мира. В наш скоростной век люди с помощью этого шрифта также научились писать и читать на арабском языке, а также добавили в него новые символы, помогающие описывать математические и музыкальные символы.

Умер Л. Брайль в возрасте сорока трех лет. Похоронен он был в Кувре, где он родился и провел раннее детство. Спустя сто лет останки Луи Брайля были торжественно перенесены в Пантеон в Париже, где покоятся знаменитые национальные герои Франции.

Заслуги француза Луи Брайля не остались незамеченными.

Так, два года назад представители Ассамблеи ООН приняли решение, согласно которому ежегодно в течение первой декады января люди всего мира будут отмечать Международный день азбуки Брайля. Учредители праздника предполагают, что данное событие поможет многим слабовидящим людям адаптироваться в обществе и привлечь к себе должное внимание и заботу. В решении международной организации отмечается, что люди, которые являются инвалидами по зрению, должны требовать к себе особого внимания со стороны общественности, и им должно помогать государство, так как из-за ограниченных возможностей десятки тысяч людей не могут адаптироваться в мире.

Так считают и многие активисты Ингушского регионального отделения Всероссийского общества слепых, которые из года в год для всех желающих устраивают в своем офисе интересные мероприятия, которые позволяют инвалидам нашей республики ознакомиться с безграничными возможностями неравнодушных людей.

По словам директора школы-медресе «Ар-рохьим» Хаваша Оздоева, этот праздник направлен на создание благоприятных условий для жизни слабовидящих и слепых людей.

«В этот день во многих странах проводятся мероприятия, где всем гостям объясняют, насколько трудна жизнь без зрения. Также в некоторых городах благотворительные организации собирают средства на лечение слепых и на борьбу со слепотой. Было бы хорошо, если бы и в нашей республике переняли эту благотворительную эстафету», — говорит он.

Безусловно, обеспечение равенства в правах играет для людей с ограниченными возможностями огромную роль. И азбука Брайля в этом направлении стала одним из важнейших изобретений и инструментов, позволяющих реализовывать людям право на общение, свободу выражения своих мыслей и взглядов, а также найти доступ к произведениям мировой культуры и научным знаниям и преодолевать социальные барьеры на пути к развитию.