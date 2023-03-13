— Мы давно не встречались, и за это время накопилось немало крайне серьезных вопросов, которые нам необходимо решить, — отметил Евлоев, начиная разговор. — Каждый раз после общения мы расходимся с надеждой, что такие встречи полезны. Но почему-то ошибки вновь и вновь повторяются, многие наступают на те же грабли. Хотя определенная положительная динамика и наблюдается: в этом квартале было меньше жалоб и выявленных нарушений, чем раньше.

Больше всего участников семинара интересовал вопрос государственного заказа, так как основная часть гостей состояла из специалистов именно этого направления. Ведущий мероприятия озвучивал не только статистику дел, но и приводил примеры типовых нарушений, уповая на то, что в будущем их не повторят. Подчеркивалось, что в текущем году управлением было рассмотрено 20 жалоб и обращений при осуществлении закупок в сфере закона «О контрактной системе». В итоге, 12 жалоб и обращений были признаны обоснованными либо частично обоснованными, 7 необоснованными. Нарушения выявлены в 14 закупках.

— Хочу сообщить, что с 1 января закон «О контрактной системе» претерпел большие изменения, — сказал Евлоев. — Многие специалисты не слишком углубляются в его изучение, что является большой ошибкой и, как следствие, появляется новый перечень типовых нарушений. На органы власти приходится большая часть нарушений, несмотря на преимущества, которые предоставляет закон. Так, у заказчиков появилась возможность заключить контракт по итогам малой электронной закупки, если есть хотя бы одна подходящая заявка. Раньше для признания закупки состоявшейся требовалось не менее двух. Власти ввели новое основание для заключения контракта с единственным источником. Торги не понадобятся при размещении заказа на оказание услуг по обращению с отходами I и II класса опасности. Теперь подобные контракты заключают напрямую. Допускается работа с иностранной электронной подписью, если она выпущена по российским стандартам и ускоряется взаимодействие между заказчиком и электронной торговой площадкой при удержании обеспечения.

Все перечисленные законодательные изменения участники семинара тут же живо обсуждали. В назидание Евлоев приводил примеры конкретных дел в сфере антимонопольного законодательства. Так, Ингушским УФАС России выявлены признаки нарушения в действиях «Ингушэнерго»: энергетики необоснованно начислили одному предпринимателю задолженность за потребленную электрическую энергию. На стадии рассмотрения находится и дело по обращению Государственной жилищной инспекции республики на действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Ингушетия — ООО «Экосистема». Выразились они в злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке в связи с заключением договоров и обслуживанием абонентов в отсутствие предельного единого размера оплаты на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Управлением также был проведён анализ информации на предмет наличия нарушений норм закона «О защите конкуренции» в отношении администрации Малгобекского района. Установлено, что муниципальные власти опубликовали извещение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества в печатном издании — общественно-политической газете Малгобекского муниципального района «Народное слово». При этом администрацией не размещалось извещение о проведении аукциона на сайте в интернете, что стало основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Поднимал спикер на встрече и тему нарушений закона «О рекламе» в контексте нашумевшего дела с международной букмекерской компанией, оштрафованной Ингушским УФАС России за ненадлежащую рекламу.

— Ну и самая ненавистная для всех нарушителей часть нашей деятельности — это штрафы, — обратился к присутствующим Евлоев. — Мы сами рады предупредить, чтобы нарушение исправили, избегая административного наказания. Но в большинстве случаев, к сожалению, нарушения меняют ход закупки, влияют на закупочные процессы, поэтому административного наказания избежать бывает невозможно. Ингушским УФАС России в первом квартале 2023 года вынесено 35 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму 541 тыс. рублей, оплачено административных штрафов по вынесенным постановлениям — 260 тыс. рублей.

Ингушским УФАС России оштрафованы должностные лица медицинских учреждений республики. Так, Республиканский клинический перинатальный центр и онкологический диспансер объявили аукционы на поставку медицинского оборудования, общая сумма обоих контрактов — более 35 млн рублей. По жалобам двух хозяйствующих субъектов было начато рассмотрение. Стало известно, что заказчик в лице перинатального центра составил описание объекта закупки не только не под одного производителя, но и таким образом, что ни один производитель не соответствует требованиям заказчика. Ему предписали в установленный срок отменить протоколы, составленные при проведении процедуры закупки, внести изменения в извещение и продлить срок подачи заявок в соответствии с требованиями закона «О контрактной системе».

По второй процедуре закупки онкодиспансер, в отличие от коллег, удосужился сделать описание объекта закупки под одного производителя. Однако уполномоченные лица медицинских учреждений не представили вовремя в управление уведомления об исполнении предписания, что говорит о том, что нарушены сроки его исполнения. На основании этого Ингушским УФАС России вынесены постановления в отношении должностных лиц медицинских учреждений о признании их виновными в административном правонарушении. Каждый из правонарушителей заплатил административный штраф в размере 50 тыс. рублей.

Добавим, что в ходе дискуссии поднимались самые разные темы и проблемы. Завершая встречу, Евлоев с сожалением отметил, что, несмотря на то, что подобные публичные обсуждения предварительно анонсируются, многие специалисты игнорируют их. Результат — повторение ошибок, очередные штрафы и испорченное настроение.