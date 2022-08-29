В текущем году ТОГАДН по Ингушетии проведено 139 профилактических мероприятий

При осуществлении выездных мероприятий основные усилия уделяются профилактике безопасности перевозок, в постоянном режиме проводится методическая работа, направленная на предотвращение нарушений требования транспортного законодательства. Методическая помощь хозяйствующим субъектам транспортного комплекса осуществляется посредством размещения нормативных документов, регламентирующих деятельность на транспорте, на сайте МТУ Ространснадзора по СКФО, а также информирования об изменениях в транспортном законодательстве через средства массовой информации.

За более чем семь месяцев 2022 года в рамках профилактики нарушений обязательных требований проведено 139 профилактических визитов, поднадзорным субъектам объявлено 344 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

В рамках профилактических мероприятий на постоянной основе осуществляется консультирование контролируемых лиц по вопросам организации и осуществления контрольных (надзорных) мероприятий, соблюдения обязательных требований, проведено 193 консультирования контролируемых лиц и два консультирования в общественных местах, проведено 134 информирования.

При осуществлении контрольно-надзорной деятельности ТОГАДН по Республике Ингушетия тесно взаимодействует с другими надзорными органами, органами исполнительной власти и муниципальными органами.

Государственные инспекторы ТОГАДН по РИ принимают активное участие в проводимых на территории Республики Ингушетия профилактических и рейдовых мероприятиях. Во исполнение требований Приказа Минтранса России от 20.09.2021 № 321 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов объектов транспортной инфраструктуры и услуг автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также оказания им при этом необходимой помощи» в целях реализации обеспечения доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры проведен осмотр помещений и прилегающей территории здания автовокзала города Назрани. В ходе осмотра выявлено 10 нарушений обязательных требований законодательства. Составлен акт, проведена фотофиксация, выдано предостережение о недопустимости нарушений. До сведения перевозчиков посредством проведения совещаний либо направления писем доводится информация о резонансных ДТП с особо тяжкими последствиями, имевших место в регионах РФ, даются рекомендации о проведении мероприятий, направленных на снижение аварийности.

При проведении рейдовых мероприятий по выявленным нарушениям, вынесено 486 постановлений, общая сумма наложенных штрафов составляет 671 000 рублей, взыскано — 656 000 руб.

Руководством ТОГАДН по РИ МТУ Ространснадзора по СКФО непрерывно осуществляются различные мероприятия, направленные на совершенствование эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности.