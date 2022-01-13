По данным индекса готовности к цифровизации, разработанного АНО «Диалог», цифровое взаимодействие с государством стало обычным делом для граждан РФ: 48% россиян предпочитают именно такой формат получения услуг, а 64% отмечают, что оно положительно влияет на их жизнь.

Так, правительство Российской Федерации обеспечивает все условия для молодого поколения и следует его трендам: все больше услуг появляется в формате онлайн. В текущем году жители Ингушетии смогут воспользоваться сразу 6 новыми цифровыми услугами.

БУДУЩИМ СТУДЕНТАМ

Для абитуриентов создан сервис для онлайн-подачи документов на поступление. Теперь можно отследить результаты ЕГЭ, выбрать вузы и отправить в них заявление, узнать о зачислении, подать или отозвать согласие на зачисление. Для поступающих в прошлом году были доступны 442 вуза, один из которых ИнгГУ.

РОДИТЕЛЯМ

Теперь в 13 регионах России у родителей появилась возможность записать детей в кружки и секции на портале Госуслуг.

Также на Госуслугах размещена подробная информация о кружках и секциях: описание программы, адрес, имена преподавателей, расписание и т. д. Выбрать и оплатить занятия можно, в том числе, с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на Госуслугах автоматически.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

Чтобы оформить временную регистрацию теперь не нужно стоять в очередях или даже посещать ведомства. Зарегистрироваться по месту пребывания теперь можно через портал Госуслуг. При этом электронное свидетельство имеет такую же силу, как и аналоговый документ, заверенный представителем МВД

ЗАГС

Жители страны теперь могут получить на портале Госуслуг выписки из документов, которые содержатся в реестрах ЗАГСа: сведения из свидетельства о браке, разводе, рождении, изменении имени. Сведения запрашиваются в разделах «Личные документы» и «Семья и дети». Для запуска сервиса оцифрованы более 500 млн записей органов ЗАГС с 1926 года.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

В приложении «Госуслуги. авто» владельцы транспорта могут предъявлять цифровую копию СТС, проверить историю автомобиля или подать заявление на регистрацию ТС и замену водительского удостоверения.

COVID-19

Через Госуслуги можно получить сертификат о вакцинации на двух языках. Сертификаты переболевших теперь автоматически продлеваются сроком на 1 год.

Стоит отметить, что для получения всех перечисленных онлайн-услуг необходима именно подтвержденная учетная запись. Напомним, электронные госуслуги в России развиваются с 2009 года.