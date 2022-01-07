Так, воспитанники детского сада территориального органа Росгвардии представили вниманию родителей, росгвардейцев и военнослужащих Назрановского полка национальной гвардии музыкальные постановки и стихотворения, посвященные празднику. Учащиеся второй Назрановской школы подготовили для «Деда Мороза специального назначения» и гостей отдельные тематические программы.

В завершение праздничного действа росгвардейский Дед Мороз пожелал ребятам хороших праздников и вручил им новогодние подарки.