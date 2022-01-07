Новогодний праздник

Праздник продолжатся

В учебных заведениях Росгвардии Ингушетии прошла акция «Дед Мороз специального назначения»

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В учебных заведениях управления Росгвардии по Ингушетии прошли праздничные мероприятия в рамках ведомственной Всероссийской акции «Дед Мороз специального назначения».

Так, воспитанники детского сада территориального органа Росгвардии представили вниманию родителей, росгвардейцев и военнослужащих Назрановского полка национальной гвардии музыкальные постановки и стихотворения, посвященные празднику. Учащиеся второй Назрановской школы подготовили для «Деда Мороза специального назначения» и гостей отдельные тематические программы.

В завершение праздничного действа росгвардейский Дед Мороз пожелал ребятам хороших праздников и вручил им новогодние подарки.

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