Праздник продолжатся
В учебных заведениях Росгвардии Ингушетии прошла акция «Дед Мороз специального назначения»
В учебных заведениях управления Росгвардии по Ингушетии прошли праздничные мероприятия в рамках ведомственной Всероссийской акции «Дед Мороз специального назначения».
Так, воспитанники детского сада территориального органа Росгвардии представили вниманию родителей, росгвардейцев и военнослужащих Назрановского полка национальной гвардии музыкальные постановки и стихотворения, посвященные празднику. Учащиеся второй Назрановской школы подготовили для «Деда Мороза специального назначения» и гостей отдельные тематические программы.
В завершение праздничного действа росгвардейский Дед Мороз пожелал ребятам хороших праздников и вручил им новогодние подарки.