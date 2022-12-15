В этом году «эпидемия» перешла в «пандемию». Как сообщает Центробанк в отчете «Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств», в третьем квартале 2022 года злоумышленникам удалось выкрасть около 4 млрд рублей, что является историческим рекордом для России. Федеральная служба судебных приставов, от имени которой аферисты зачастую прокручивают свои темные делишки, делает все возможное, чтобы перекрыть им кислород. О том, какие шаги ведомство предпринимает в этом направлении, беседа корреспондента газеты «Ингушетия» с врио руководителя Управления ФССП по Ингушетии Низами Бузукашвили.

— Низами Семенович, расскажите, как лучше всего жителям республики получить информацию о наличии или отсутствии долга, чтобы наверняка не стать жертвой мошенников?

— Для начала хотелось бы напомнить гражданам о важности соблюдения информационной безопасности — «компьютерной гигиене», чтобы защитить свои персональные данные при работе в интернете. Соблюдение безопасного посещения различных информационных электронных сервисов должно быть главным правилом при работе в Сети. Поэтому для получения достоверных сведений об исполнительных производствах Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия рекомендует жителям республики использовать только официальные источники: сервис «Банк данных исполнительных производств» и личный кабинет на Едином портале государственных услуг«.

Первый источник размещен на официальном интернет-сайте ФССП России и Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия (http://www. r06.fssp. gov. ru). С помощью «Банка данных исполнительных производств» буквально за считанные минуты можно узнать информацию о должниках — как физических, так и юридических лицах. Для проверки необходимо ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения гражданина, название предприятия или номер исполнительного производства.

На Едином портале государственных и муниципальных услуг www. gosuslugi. ru имеется еще один сервис ФССП России, позволяющий гражданину узнать информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества. Для этого необходимо зайти в каталог услуг, далее, перейдя во вкладку «Ведомства», выбрать Федеральную службу судебных приставов. Онлайн-сервис даёт возможность должникам и взыскателям направить в службу судебных приставов различные заявления и ходатайства в электронной форме. Такое взаимодействие позволяет исключить личное посещение подразделений УФССП России по Республике Ингушетия.

Например, с помощью портала Госуслуг должники могут уведомить судебного пристава об оплате задолженности, предоставить ему информацию об исполнительном производстве, написать заявление о причинах неисполнения требований пристава. А у взыскателей есть возможность подать заявление о наложении ограничений на должника, обращение об объявлении в розыск ребёнка, должника и его имущества, и об отзыве исполнительного документа.

Для того чтобы пользоваться возможностями данного сервиса, нужно зарегистрировать личный кабинет на портале Госуслуг. Регистрация очень проста. Понадобится только паспорт, СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

— А как еще граждане могут обратиться к судебным приставам?

— Обратиться к судебным приставам, оставаясь дома, можно и с помощью «Интернет-приемной», доступной на сайте управления на главной странице в разделе «Обращение». С помощью данного сервиса взыскатель или должник может подать обращение, заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде.

Также прост и удобен в обращении еще один сервис, расположенный на официальном сайте ФССП — «Запись на личный прием». С помощью данного ресурса граждане могут оставить заявку на запись на личный прием к старшим судебным приставам районных и городских отделений, их заместителям и к судебным приставам-исполнителям. Запись осуществляется на период не более 30 дней со дня, следующего за текущим, и производится на имеющиеся свободные периоды времени. После заполнения формы предварительной записи будет представлен перечень документов, который необходимо иметь с собой.

— Можно ли получить консультацию по телефону?

— В целях повышения эффективности взаимодействия с физическими и юридическими лицами в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия действует группа телефонного обслуживания граждан, за которой закреплен многоканальный телефонный номер: 8 (8734) 55-19-75. Сотрудники ведомства отвечают на вопросы граждан с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 16:45.

К оператору центра можно обратиться по поводу ареста банковских счетов, получения информации справочного характера, вопросов, касающихся снятия ограничений с движимого и недвижимого имущества (при наличии оплаты задолженности), ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации, взыскания денежных средств в случае ошибочной идентификации в качестве должника, а также по вопросам записи на личный прием.

— А есть рекомендуемые судебными приставами безопасные способы оплаты долга?

— Судебные приставы настоятельно рекомендуют гражданам и представителям юридических лиц погашать любую имеющуюся задолженность по исполнительным производствам посредством портала Госуслуг. Для оплаты долга с помощью онлайн-сервиса на портале Госуслуг необходимо быть зарегистрированным пользователем. Оплата на ЕПГУ производится с помощью банковских карт, различных электронных платежных систем, также можно распечатать квитанцию с сайта для оплаты в кредитных организациях или отделении почты.

Распечатать готовую квитанцию для оплаты долга можно и в сервисе «Банк исполнительных производств». На самом деле это очень удобно, ведь готовая квитанция сокращает ваше время на заполнение данных и позволяет избежать ошибок при заполнении.