В мероприятии приняли участие заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов, врио начальника территориального управления полковник полиции Александр Нечипуренко, командиры спецподразделений, руководители структурных подразделений территориального органа.

С докладами по основным направлениям деятельности выступили заместитель начальника управления — начальник штаба полковник Антон Зуев, начальники структурных подразделений и служб. В основном докладе о результатах служебно-боевой деятельности за отчетный период полковник Антон Зуев отметил рост показателей по большинству направлений деятельности.

От лица командования Северо-Кавказского округа Росгвардии генерал-майор Михаил Романов поблагодарил командиров и сотрудников спецподразделений за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, затем присутствующие почтили память погибших, минутой молчания.

Подводя общие итоги деятельности территориального управления, полковник полиции Александр Нечипуренко подчеркнул, что в 2022 году основные усилия личного состава служб и подразделений были сосредоточены на решении поставленных перед управлением задач, которые выполнены в полном объеме. Также он довел основные задачи на 2023 год и выразил уверенность, что личный состав подразделений приложит максимум усилий для их выполнения.

В завершение мероприятия отличившиеся сотрудники и военнослужащие были поощрены ценными подарками.