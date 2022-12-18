Росгвардия

Задачи выполнены в полном объеме

В управлении национальной гвардии по Ингушетии подвели итоги года

0

В управлении Росгвардии по Ингушетии состоялось совещание, посвященное итогам служебно-боевой деятельности территориального органа за 2022 год.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии по военно-политической работе генерал-майор Михаил Романов, врио начальника территориального управления полковник полиции Александр Нечипуренко, командиры спецподразделений, руководители структурных подразделений территориального органа.

С докладами по основным направлениям деятельности выступили заместитель начальника управления — начальник штаба полковник Антон Зуев, начальники структурных подразделений и служб. В основном докладе о результатах служебно-боевой деятельности за отчетный период полковник Антон Зуев отметил рост показателей по большинству направлений деятельности.

От лица командования Северо-Кавказского округа Росгвардии генерал-майор Михаил Романов поблагодарил командиров и сотрудников спецподразделений за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, затем присутствующие почтили память погибших, минутой молчания.

Подводя общие итоги деятельности территориального управления, полковник полиции Александр Нечипуренко подчеркнул, что в 2022 году основные усилия личного состава служб и подразделений были сосредоточены на решении поставленных перед управлением задач, которые выполнены в полном объеме. Также он довел основные задачи на 2023 год и выразил уверенность, что личный состав подразделений приложит максимум усилий для их выполнения.

В завершение мероприятия отличившиеся сотрудники и военнослужащие были поощрены ценными подарками.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии завершил работу международный фестиваль промыслов и ремёсел
Делегация Ингушетии приняла участие в туристской выставке «Открытый Кавказ-2022»
Башир Барахоев назначен директором Назрановского аграрного техникума Ингушетии
Ингушетия попала в тройку антилидеров по суточному заражению коронавирусом
Из-за ремонтных работ в трех населенных пунктах Ингушетии отключат свет
Глава Ингушетии встретился с отцом Героя России, автора крылатой фразы «Работайте, братья»
Премьер Ингушетии поздравил сотрудников фельдъегерской службы с профессиональным праздником
Мэр столицы Ингушетии поощрен «Единой Россией» за поддержку семей участников СВО
Сотрудник МЧС по Ингушетии провел профилактическую беседу со школьниками города Малгобека
Постпред Ингушетии в Москве навестил в госпитале раненных в ходе СВО бойцов из региона
В МВД по Ингушетии можно получить справку о реабилитации жертв политических репрессий

Главное

Яндекс.Метрика

 