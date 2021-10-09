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Их отличает боевой дух и сплоченность

В управлении Росгвардии по Ингушетии отметили День образования СОБР

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На базе СОБР управления Росгвардии по Ингушетии состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня образования специальных отрядов быстрого реагирования. В нем принял участие заместитель начальника теруправления полковник полиции Александр Нечипуренко, руководство и личный состав спецподразделения.

В рамках мероприятия собравшиеся поделились воспоминаниями о боевом пути отряда и почтили память погибших сотрудников. Кроме того, отличившиеся бойцы отряда были поощрены денежными премиями, ценными подарками, благодарностями и правами командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации и начальника управления Росгвардии по Ингушетии.

«История СОБР и вашего подразделения в частности, наглядно продемонстрировала настоящий боевой дух, сплоченность и самоотверженность. Примите искренние поздравления с профессиональным праздником от руководства и коллектива управления Росгвардии по Республике Ингушетия», — отметил в своем выступлении перед подчиненными полковник полиции Александр Нечипуренко.

Напомним, что 8 октября 1992 года указом Президента Российской Федерации для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками были сформированы первые отряды СОБР.

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