Отличившиеся сотрудники отряда были поощрены правами командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации и начальника Управления Росгвардии по Ингушетии.

«Формируя принципы и традиция отряда, вы стояли на страже мира в регионе с самого начала истории современной государственности Ингушетии. Примите искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества», — отметил в своем обращении к собравшимся полковник полиции Микаил Буружев.

Кроме того, руководитель территориального управления Росгвардии и командир отряда мобильного особого назначения посетили семью погибшего в 2006 году командира ОМОН Мусы Нальгиева, где в теплой атмосфере поделились воспоминаниями о герое и обсудили с его родственниками решение интересующих их вопросов.

Напомним, что славная и героическая история ОМОН берет свое начало с приказа № 0206 МВД СССР от 3 октября 1988 года.