По легенде учения, возгорание произошло на первом этаже учебного заведения, и одна из учениц осталась запертой в помещении из-за условного задымления в коридоре.

Начальник инспекции пожарной безопасности территориального органа Росгвардии майор Мухамед Сабиев в беседе с корреспондентом «Ингушетии» отметил хорошую теоретическую базу, высокий практический уровень противопожарной подготовки и слаженность действий участников учений.

— В целом тренировка проведена успешно, все поставленные задачи и нормативы выполнены, — сказал он. — Одной из целей учений была отработка вопросов взаимодействия образовательного учреждения с подразделениями пожарной охраны, улучшение навыков быстрого и безошибочного реагирования при возникновении пожара и принятия правильных мер по предупреждению и ликвидации пожара. Отдельную благодарность за участие в обучении коллектива ведомственной школы хотелось бы выразить руководству ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.