Росгвардия

К борьбе с огнем готовы!

В ведомственной школе Росгвардии Ингушетии состоялись совместные пожарно-тактические учения

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Штатная пожарная команда Назрановского полка Росгвардии совместно с подразделением пожарно-спасательной части № 1 спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления регионального МЧС отработали действия по выявлению и ликвидации очага возгорания, эвакуации людей и имущества в ведомственной школе Росгвардии Ингушетии.

По легенде учения, возгорание произошло на первом этаже учебного заведения, и одна из учениц осталась запертой в помещении из-за условного задымления в коридоре.

Начальник инспекции пожарной безопасности территориального органа Росгвардии майор Мухамед Сабиев в беседе с корреспондентом «Ингушетии» отметил хорошую теоретическую базу, высокий практический уровень противопожарной подготовки и слаженность действий участников учений.

— В целом тренировка проведена успешно, все поставленные задачи и нормативы выполнены, — сказал он. — Одной из целей учений была отработка вопросов взаимодействия образовательного учреждения с подразделениями пожарной охраны, улучшение навыков быстрого и безошибочного реагирования при возникновении пожара и принятия правильных мер по предупреждению и ликвидации пожара. Отдельную благодарность за участие в обучении коллектива ведомственной школы хотелось бы выразить руководству ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.

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