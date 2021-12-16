Осенний призыв официально заканчивается в последний день декабря, но во многих комиссариатах уже подводят основные итоги кампании. В соответствии с нарядом ряды новобранцев Назрани и Назрановского района пополнили 80 местных юношей. Проводы последней команды новобранцев в этом сезоне состоятся уже в ближайшие дни.

Призывная кампания началась 1 октября, с этого времени новобранцы успели пройти медицинскую комиссию, подготовиться к службе, определиться с родами войск, регионами, где они хотели бы служить. Право выбора предоставляется всем, сообщил газете «Ингушетия» начальник отдела комиссариата Умар Евлоев. Можно пройти службу в сухопутных, военно-космических, воздушно-десантных войсках, а также в наиболее востребованных у ингушских призывников подразделениях Росгвардии.

Большинство новобранцев нынешнего призыва уже прибыли в части. Были как добровольцы, так и уклонисты. По словам Умара Евлоева, приходилось проводить профилактические беседы как с ребятами, так и с их родителями. Были и принудительные приводы после обращений в ОВД и ГУВД.

В этом году в Вооруженных силах РФ повышены требования к здоровью граждан, призываемых на военную службу. По словам членов призывной комиссии, в целях повышения качества медицинского освидетельствования были внесены изменения в положения о военно-врачебной экспертизе. Так, ограничения по состоянию здоровья применяются к гражданам, имеющим риск внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также в отношении граждан после перенесенного туберкулёза.

«Ужесточение подходов к отбору граждан на военную службу по состоянию здоровья отражается на общем показателе годности», — сказал Умар Евлоев.

Большинство призывников нынешнего осеннего призыва в Назрани и Назрановском районе достигли возраста от 18 до 20 лет, некоторые из них окончили обучение в колледжах и вузах.

В современных Вооружённых силах Российской Федерации созданы благоприятные условия для прохождения службы. Кроме того, после истечения трёх месяцев службы можно заключить контракт на два года с получением зарплаты с возможностью в дальнейшем продолжить контракт.

Молодым людям, которые решают, куда пойти работать после армии, можно сказать следующее: без рабочего места они точно не останутся, даже если они остались без образования. А точнее, только окончили школу. Шансы есть у всех. Служившие ребята более конкурентоспособны. Для них открыто больше путей. Это один из поводов отслужить в армии.