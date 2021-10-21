Профилактика

Добиваясь понимания

В зоне ответственности сотрудников Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте проходят профилактические мероприятия

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В период с 19 по 30 октября сотрудники Назрановского линейного отдела МВД России на транспорте на участке своего оперативного обслуживания совместно с коллегами из ведомственной охраны Северо-Кавказской железной дороги будут проводить профилактические рейдовые мероприятия. О задачах, заключенных в них, газете «Ингушетия» рассказал инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

— Мероприятия направлены на предупреждение детского травматизма на наиболее опасных участках железной дороги, — пояснил собеседник. — Мы проводим разъяснительную работу с учениками школ, расположенных близко к железной дороге, а также экскурсии с ознакомлением правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Кроме того, наши сотрудники рассказывают несовершеннолетним об административной ответственности за нарушение правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры, раздают им информационные памятки с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта.

В ходе экскурсий ребята с интересом рассматривают пассажирский поезд, чувствуя, какая грозная сила в нем заключена, мы показываем им оборудованный пешеходный переход, знакомим с работой дежурной части станции Назрань. В общем, создаем антураж для ясного осознания ими своей ответственности за стабильную работу железнодорожной инфраструктуры, понимания всех опасностей, игнорирование которых приводит к печальным последствиям.

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