История средств передвижения уходит корнями в далёкое прошлое, когда человек приручил лошадь, поняв, что на ней он сможет преодолевать большие расстояния. Лошади, верблюды, мулы, волы тысячелетиями служили людям как транспортное средство. Потребность людей в необходимости ускоренного перемещения по земле привела человечество к созданию различных машин и механизмов, наиболее удобным и любимым из которых стал автомобиль, который пришел в нашу жизнь в конце XIX века. И вот уже больше ста лет это транспортное средство не теряет своей популярности, а, наоборот, пользуется ещё большим спросом у обывателей.

В далеком 1885 году Готлиб Даймлер изобрёл и запатентовал двигатель, а Карл Фридрих Бенц усовершенствовал его и запатентовал автомобиль. Несмотря на то, что достаточное количество всяческих механизмов уже было создано до них, немецкий инженер Карл Бенц был первым, кто предложил покупателю годный для повседневного использования прообраз современного автомобиля, а Даймлер первый запустил в производство автомобильный двигатель. В итоге родилась широко известная ныне модель «Мерседес Бенц», названная в честь дочери австрийского банкира. Она вышла в свет в самом конце 1900 года и стала прообразом современного автомобиля.

Первое детище Бенца представляло собой двухместный экипаж, имевший три больших высоких колеса из спиц и мотор на бензине с водным охлаждением. Какое-то время конструктор проводил испытания своего изобретения по ночам вдали от любопытных глаз, и понял, что ему необходимо усовершенствовать свою машину. Доработок и испытаний агрегата было множество, но вскоре все было готово.

Тщательные исследования и испытания продолжались до 29 января 1886 года. Именно в тот день Карл Бенц получил Германский императорский патент на своё изобретение и вывел автомобиль в свет. Когда машина появилась на улице, люди изумленно смотрели на чудо-транспорт, который двигался без конской тяги.

Безусловно, новый вид транспорта избавлял от кучера, дорогостоящей сбруи, а также необходимости ухода за лошадьми. Тем не менее, современники Бенца почему-то отнеслись к этому весьма прохладно. Как же все они ошибались, ведь изобретение автомобиля стало одним из величайших в XIX веке. А главное, очень нужным и полезным.

Карл Фридрих Бенц родился в 1844 году в немецком городе Карлсруэ. Он был выходцем из простого народа. Его дед и отец были деревенскими кузнецами. Уже с юных пор Карл пытался построить самодвижущуюся коляску. Так как он проявлял склонность к точным наукам, родители отдали его в технический лицей, а после его окончания юноша поступил на факультет технической механики городского университета. Курс, рассчитанный на пять лет, Бенц освоил за четыре года, став инженером в возрасте 19 лет. Однако высшее образование не сильно помогло молодому человеку. Он трудился на различных предприятиях, еле-еле сводя концы с концами. Тогда Бенц понял, что его спасет лишь нечто грандиозное, то, что перевернет мир.

Наконец в 1871 году вместе со своим приятелем Августом Ритером Бенц открыл бизнес. Это была небольшая механическая мастерская в Мангейме. Супруга Берта нередко помогала Карлу в мастерской и прививала любовь к семейному бизнесу детям, которых, кстати, у пары родилось пятеро. Усилия женщины не были напрасными. Карл Бенц сумел добиться успеха. В то время многие работали над изобретением двигателей. Это занятие увлекло и Карла.

Благодаря своему упорству и целеустремленности, Карлу Бенцу удалось сконструировать первый автомобиль, который весил около 250 килограммов и мог развить скорость всего до 16 километров в час. Однако по тем временам это было впечатляющей характеристикой.

В 1887 году великий немецкий изобретатель показал свое детище на Парижской выставке, а через год началась уже продажа автомобилей Benz.

Немалый вклад в популяризацию машин внесла и супруга Бенца. Однажды она без спроса взяла автомобиль из мастерской мужа и отправилась с детьми в гости навестить свою матушку. На подъемах машину приходилось толкать, и легенда гласит, что именно после этого Берта подала идею мужу оснастить ее коробкой передач. В общей сложности первый в истории автопробег оказался длиной в 104 километра. Заправлялась Берта Бенц в аптеках. Только там раньше можно было купить бензин, который использовался для лечения кожных заболеваний. Сегодня трасса, по которой проехала Берта, является признанным памятником немецкой промышленной истории.

По сведениям некоторых исследователей, первый русский автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, работающем на жидком топливе, был построен чуть раньше немецкого инженера К. Бенца. В 1882 г. группа русских инженеров во главе с Путиловым и Хлобовым из небольшого городка на Волге в своей мастерской сконструировали небольшую самоходную машину, но из-за того, что это изобретение не получило соответствующего соглашения со стороны действующей власти, дальше идей это дело не пошло.

Историки машиностроительного дела отмечают, что достаточно долго изобретение немецкого ученого тоже не пользовалось популярностью. А до сибирского городка Кузнецка автомобили и вовсе дошли почти через три десятилетия.

Первые упоминания о появлении в Кузнецке «безлошадного экипажа» датируются 1918 годом. В исторических летописях сохранилось всего несколько воспоминаний. Появление первого автомобиля на дорогах города стало настоящей сенсацией для всех его жителей. Увидев автомобиль, некоторые кричали: «Смотрите, телега едет без лошади!».

Вскоре автомобиль начал своё победное шествие и изменил жизнь так радикально, как до того это сделали лишь немногие изобретения.

В 1926 году в Кузнецке открылась контора, которая занималась созданием металлургического завода на кузбасских углях. В октябре 1927 года в Кузнецк привезли американский легковой автомобиль «Додж» и пятитонный грузовик. К этому времени в Советском Союзе количество автомобилей стало расти, причем это были уже не иностранные машины, а отечественные. АМО Ф-15 считаются первыми советскими грузовыми автомобилями.

29 января 1932 года в Нижнем Новгороде на Горьковском автомобильном заводе сошел с конвейера первый автомобиль марки ГАЗ — грузовик ГАЗ-АА, также называемый «полуторка». Образцом послужил американский грузовик «Форд-АА» образца 1930 года, впоследствии перепроектированный по советским чертежам. Автомобиль был оснащен четырехцилиндровым двигателем, развивающим мощность до 42-х лошадиных сил, и четырехступенчатой коробкой передач. Это была одна из самых массовых советских машин. За время ее производства был выпущен почти миллион экземпляров грузовиков в различных модификациях.

Кстати, эти же грузовики выполняли и роль автобусов, и для этого им нарастили борта, пристроили лестницу и в кузове сделали скамейки. Правда, рейсы периодически срывались из-за поломок техники. Так было до тех пор, пока в 1933 году не появились первые крытые автобусы и был запущен первый трамвай. Но даже в конце 30-х годов прошлого столетия легковые автомобили были только служебными и купить их частному лицу было практически невозможно. Наверное, потому что подавляющее большинство машин было грузовыми. Однако машину можно было получить в награду. И среди жителей страны были такие счастливчики.

От автопионера 1886 года произошла грандиозная эволюция в автомобилестроении. К сожалению, ни один из автомобилей того времени не сохранился до наших времен. Однако по чертежам была создана точная копия, которая теперь хранится в девятиэтажном музее Mercedes.

Но время идёт, автомобильное производство развивается очень быстро, каких только марок машин нет на свете! Появляются новые модели, и автомобиль совершенствуют и улучшают. Современный автомобиль — мыслящая техника. Она имеет мощную интегрированную электронную нервную систему и делает всё: от контроля самых лёгких шумов в двигателе до предотвращения скольжения шин на ледяной поверхности или при резкой остановке. Сейчас человеку не обязательно знать маршрут, уметь парковаться или слишком бдительно следить за дорогой. Последние технические новшества сделали машину способной выполнять все эти функции самостоятельно.

В наше время многие фирмы производят мощные и прочные машины, в них усовершенствованы шины, сиденья, электрическое оборудование, оснащены радиоприемником, телевизором, телефоном. Для комфорта водителя и пассажиров в автомобиле есть кондиционеры, для безопасности есть подушки безопасности. Также в автомобилях устанавливаются приборы, которые предупреждают водителя о том, что впереди пробка и предлагают маршрут объезда.

Да, автомобили занимают в повседневной жизни человека достаточно важное место. Некогда автомобиль был роскошью, но в наше время он перестал быть таковым и стал необходимым и даже незаменимым помощником. При помощи автомобиля человечество научилось не только быстро и с комфортом преодолевать пространство, но и ощущать свободу и независимость от жизненных обстоятельств.

Особенно это касается так называемых «машин специального назначения». Сегодня на службе человека стоит огромное разнообразие автомобилей такого рода. Ими пользуются такие организации, как газовые службы, водоканал, инкассаторы, геологоразведка, служба АТС и другие. Без подобного транспорта современный человек многое не успевал бы, а многое было бы просто невозможно сделать. Если бы не было автомобиля скорой помощи, то многих людей врачи не успели бы спасти. Скорая быстро мчится к больному и спасает ему жизнь. И наряды полиции на своих быстрых машинах ловко догоняют преступников на оживленной трассе и обеспечивают порядок в нашей стране. Пожарные просто не смогли бы обойтись без своего ярко-красного большого помощника. Они за несколько минут приезжают на место пожара, тушат огонь и спасают детей и взрослых.

Не углубляясь в философские вопросы, посмотрим на проблему «нужен ли автомобиль» с позиции простого человека, живущего в современном городе. Начнём, как водится, с плюсов. Люди при помощи собственного автомобиля имеют возможность свободнее и быстрее добираться в любую точку города, чем это было бы пешком или же на общественном транспорте. Также можно везти с собой членов семьи, друзей и большее количество личных вещей (предметов, еды, одежды и т. д.). Особенно поездки на дальние расстояния экономят средства — в машине могут поехать 5 человек за стоимость горючего.

Можно, конечно, всю жизнь проездить на своей машине от дома до работы, а можно использовать четырехколесного друга для длительных путешествий, которые, как известно, не только расширяют кругозор, позволяют узнать много нового, но и помогают лучше понять окружающих тебя людей и страну, в которой ты живешь или по которой путешествуешь.

Автомобиль во многом упрощает жизнь человека. Без автомобиля человек не будет успевать за тем ритмом, в котором развивается современная жизнь. Особенно необходим автомобиль в крупном и густонаселённом городе. Благодаря личному транспорту человек может планировать свою жизнь в соответствии с динамичным скоростным ритмом больших городов. Ведь, передвигаясь на общественном транспорте, человек рискует потратить несколько часов, чтобы добраться туда, куда ему нужно. Тем более автомобиль необходим, если погода на улице плохая, льёт дождь или дует сильный ветер. В таких условиях, не имея собственного средства передвижения, человеку просто не захочется выходить из дома. А если суровая необходимость всё-таки заставит его отправиться куда-то по делам, он рискует простудиться и проболеть несколько дней.

Но не только жители больших городов оценили преимущества личного транспорта. В сельской местности наличие у человека своего автомобиля ещё более необходимо. Ведь люди, проживающие в сёлах и деревнях, как правило, вынуждены ездить на работу в ближайший город. И, если автомобиля у сельского жителя нет, простая поездка на работу занимает очень много времени. Тем более, когда плохая погода делает любое пребывание на улице нежелательным.

Поэтому все люди, живущие в селе, всегда очень внимательно слушают прогноз погоды или читают его в интернете. Ведь погодные условия во многом определяют их жизнь. Только наличие своего автомобиля позволяет сельскому жителю не зависеть от погоды в такой степени. Тем более что в деревне совсем необязательно иметь автомобиль какой-нибудь престижной марки. Достаточно, чтобы он просто ездил!

На своих авто деревенские жители могут ездить не только на работу. Автомобиль — незаменимый помощник в деревне. Ведь с его помощью люди могут сделать столько полезного для своего хозяйства! Безоговорочным плюсом является и то, что можно сэкономить пару-тройку часов на то, чтобы добраться в какое-то конкретное место, так как можно поднажать на газ и ускориться. Тем более что в собственной машине никогда не будет давки и ощущения, что ты законсервированная рыба в банке. Никто тебе не наступит на ногу, никто на тебя не выплеснет свой негатив. Вам всегда обеспечено комфортное сиденье и не придется ехать на работу стоя.

Также очевидно, что не зависеть от других людей — это удобно. Но это не всё — автомобиль возводит на новый уровень общий жизненный комфорт. Теперь вам удобно забрать ребёнка из детского сада, удобно съездить навестить родителей — и таких «удобно» тысячи.

Ответов множество, но самое главное — практически все автолюбители согласны с тем, что плюсы от владения автомобилем перевешивают минусы. Впрочем, не упомянуть о них тоже нельзя.

Минусом же является то, что приобретение автомобиля заметно бьёт по карману, ведь цены даже на подержанные авто все-таки ощутимые. Кроме того, покупая автомобиль, вы подписываетесь под тем, что теперь будете нести постоянные затраты. Это затраты на содержание автомобиля, на бензин, всевозможные ремонты, проверки и так далее. Кроме того, вам нужно ещё потратиться на покупку гаража или на его строительство. В общем, платить и платить. И чем больше ездишь, тем больше приходится платить.

Также минус в том, что люди за рулем мало ходят и двигаются. Особенно это плохо сказывается на детском организме. Ведь современные мамы, которые приобрели себе машины, полностью забывают о том, что детям полезно пройтись и подышать свежим воздухом, ведь это благоприятно влияет на физическое развитие и здоровье ребёнка. Не нужно забывать, что ежедневные прогулки важны как для взрослых, так и для детей.

Стресс при вождении — обычное дело, но иногда его уровень зашкаливает, и нервы сдают. Но с опытом проблема обычно исчезает и наступает безмятежная пора «олимпийского спокойствия», когда на мелочи уже не обращаешь внимания.

Как видно, практически все минусы владения собственным авто начинаются со слова «траты». Что ж, за плюсы всегда надо платить. На сегодняшний день в России более 40 миллионов автомобилей, а значит, каждый третий житель страны ездит за рулём. Нужны ли дополнительные аргументы, чтобы доказать, что плюсы значительно перевешивают минусы? Получается, что на вопрос «нужен ли автомобиль?» можно ответить однозначно — «нужен!».

Одним словом, в современном мире невозможно представить себе жизнь без автомобиля. Но при этом важно помнить о том, что автомобили приносят не только пользу, но и вред. И если мы рассмотрим все аспекты использования автотранспорта, увидим, что самое негативное последствие его эксплуатации — гибель людей.

На дорогах в автоавариях каждый день гибнут люди, статистика просто поражает масштабами человеческих жертв. Несмотря на ужесточаемые законы и правила, количество аварий с человеческими жертвами не уменьшается. К сожалению, каждый день бегущая строка телеэкрана безжалостно сообщает о новых жертвах автоаварий. Это один из самых отрицательных моментов в использовании автомобилей.

Интересным фактом для современных автолюбителей может стать история о первой аварии, которая датируется 1896 годом. Итак, с появлением первого автомобиля появилась в истории человечества и первая автомобильная авария. Это был наезд автомобиля на пешехода с летальным исходом, который произошел в Лондоне 17 августа 1896 года.

Автомобиль, управляемый служащим «Англо-французской автомобильной компании», которая демонстрировала публике свою новинку, сбил 45-летнюю женщину, мать двоих детей. По словам свидетелей, автомобиль ехал с «огромной скоростью». Водитель должен был ехать со скоростью четыре мили в час, но вдвое превысил ее — очевидно, чтобы произвести впечатление на юную леди, которую взялся прокатить. Кроме этого неопытный водитель оживлённо беседовал со своей спутницей и не заметил препятствие на дороге.

После шестичасового разбирательства первого в истории ДТП со смертельным исходом суд присяжных постановил, что это была «случайная смерть», и против водителя уголовное дело возбуждать не стали. Судебное разбирательство пришло к выводу, что пострадавшая вышла на дорогу, не обратив внимания на ограждение и вывески, объявлявшие о движении транспортных средств с мотором, и судья вынес исторический вердикт: «Миссис Дрисколл стала жертвой собственной неосторожности».

Эти и другие многомиллионные факты говорят нам, что автомобиль — это транспортное средство повышенной опасности. Недостаток опыта, отвлекающие факторы, превышение скорости — все это главные причины автокатастроф и по сей день. Буквально все государства мира несут значительные потери от аварийности и смертности при ДТП. К примеру, в России езда в состоянии алкогольного опьянения стала главной причиной увеличения количества ДТП с тяжелыми последствиями.

Став верным и надежным помощником, автомобиль одновременно наносит вред окружающей среде и здоровью человека. Поглощая столь необходимый для жизни кислород, он интенсивно «обогащает» воздушную среду токсичными компонентами, наносящими вред всему живому и неживому.

Доказано, что автомобильный транспорт является главным источником загрязнения воздуха, составляя 60-80% всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это приводит к увеличению онкологических, легочных, неврологических и других заболеваний, а также повышению смертности на их фоне. Жители мегаполисов ощущают на себе негативное воздействие этих выхлопов: хроническая усталость, головные боли, астма — таков неполный перечень распространенных заболеваний городских обитателей.

Многочисленные медицинские эксперименты показали, что в выхлопных газах двигателей содержится до 280 компонентов, большинство из которых относится к категории вредных. В итоге, из-за большого количества машин города в буквальном слове «задыхаются» в автомобильных пробках, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий, в которых страдает техника и гибнут люди.

Поэтому одно из важнейших значений для мирового автомобилестроения приобретает борьба за безопасность, в которой активно, как и во всем остальном, используются знания и уловки маркетинговых подразделений компаний. Так как людей с каждым годом становится все больше и количество «счастливых» обладателей автомобилей только увеличивается, то перед автомобилестроительной отраслью все острее стоят вопросы экологии, которые требуют новых подходов, формирующих экологический маркетинг. Ведь каждому человеку приятно осознавать, что он «заботится» об окружающей среде, покупая автомобиль с наименьшим выбросом углекислого газа.

Ещё один бич, бьющий по здоровью автолюбителей — гиподинамия, охватившая современное население. Сколько приходится видеть молодых мужчин, с трудом вылезающих из машин, тяжело дышащих, с изрядно выступающими вперед животами, с отекшими лицами. Зачастую это результат малоподвижного образа жизни, многочасового сидения за рулем. Поехать на личной машине в дальнее путешествие, к родственникам, на дачу — это понятно, но ездить на работу на соседнюю улицу или в магазин, расположенный за углом — нонсенс. Тем более бессмысленно ездить каждый день в большом городе, где есть метро и огромное количество общественного транспорта.

Да, автомобиль — неоспоримое достижение научно-технического прогресса, но использовать его нужно более разумно! С учётом этого, в современных правилах дорожного движения чётко изложены обязанности водителей, пешеходов и пассажиров, даются описания дорожных знаков, разметок, светофоров и т. д.

Согласно этим предписаниям, дети также должны знать правила дорожного движения, которые необходимы для обеспечения безопасного нахождения вблизи проезжей части дороги. Для этого в школах в обязательном порядке должны быть рекомендации и наглядные пособия, которые могут быть использованы учениками начальных классов общеобразовательных школ на уроках ОБЖ, во внеклассной работе, а также на кружках технического моделирования и при проведении классных часов.

За прошедшие сто с лишним лет автомобиль менялся неоднократно. И сегодня автомобильные компании продолжают работать над усовершенствованием этой чудо-техники. Хочется надеяться, что в ближайшем будущем мы придем к тому, что автомобилестроение перейдет на новый этап технического развития, и машины будут приносить нам только пользу: станут бесшумными, более безопасными и надежными, и не будут загрязнять воздух, ведь человеку просто не обойтись без этих красивых, быстрых и сильных аппаратов.

Как когда-то лошадей сменили двигатели внутреннего сгорания, так и сейчас их заменят электродвигатели, которые более безопасны для окружающей среды и потребляют меньше природных ресурсов, которых и так мало. А пока что, по оценкам некоторых компаний и потребителей, японские автомобили являются самыми безопасными и надежными. В список из 50 самых надежных и безопасных мировых автомобильных марок попали 4 японских автопроизводителя, а именно: Toyota, Subaru, Honda и Mitsubishi.

В заключение хотелось бы сказать, что покупка автомобиля — это всегда праздник для человека. Но всегда нужно помнить о правилах дорожного движения и не нарушать их, чтобы в безопасности был не только водитель, но и пешеходы. Будьте внимательны и аккуратны, приятных всем поездок!