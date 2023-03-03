Памяти Э. Теркакиевой был посвящён прошедший на прошлой неделе вечер в Ингушском государственном музее краеведения имени Т. Мальсагова. На данном мероприятии присутствовали представители Союза писателей, сотрудники НИИ имени Ч. Ахриева, студенты Назрановского политехнического колледжа, учащиеся СШ № 2, бывшие коллеги, подруги, родные Эсет Теркакиевой, а также руководство и сотрудники музея.

Э. Теркакиева родилась в селе Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия. Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского госуниверситета имени Л. Н. Толстого, начинала свою трудовую деятельность в качестве учителя ингушского языка и литературы в родном селе.

С приветственным словом к собравшимся, которые пришли почтить память коллеги по перу, друга и просто хорошего человека, обратился директор музея Магомет Сагов.

«Эсет Теркакиева проработала с нами около десяти лет. Это довольно большой срок, чтобы узнать человека, все его качества. Скажу, что за всё это время она показала себя только с положительной стороны, исполнительным работником, воспитанным и очень скромным человеком. В её характере была самая нужная черта, одобряемая нашей религией исламом, — терпимость. Она была выдержанна во всём. Эсет являлась истинной дочерью ингушского народа. Дала гешт долда цун», — сказал он.

«Эсет Орцхоевна Теркакиева была носителем и хранителем родной речи, талантливым писателем и светлым человеком. С малых лет умела ценить юмор. Еще будучи школьницей старших классов Кантышевской средней школы № 2, начала заниматься творчеством и выбрала жанр юмора и сатиры, обличающий отрицательные явления действительности, негативные проявления в обществе. В её произведениях — рассказах, драматических пьесах, киносценариях и монологах — всегда присутствует легкий юмор, притчи, пословицы, поговорки и тонкая сатира», — отмечали выступавшие.

Очень трогательным было выступление близкого родственника, дяди Э. Теркакиевой, Абдул-Салама Теркакиева.

«Мне трудно сегодня говорить о своей племяннице в прошедшем времени, — начал он, — потерять родного человека всегда тяжело. Это невосполнимая утрата для всех нас. Недолгая жизнь была отпущена ей, она ушла от нас в молодом возрасте. Но на всё воля Всевышнего. Моя племянница Эсет была кристально чистой души, талантливым человеком. После себя она оставила в наследство нам и будущему поколению большой потенциал своего художественно-литературного творчества, особенно в жанре сатиры и юмора, с преобладающим уклоном современной драматургии. Ей принадлежат написанные в разные годы 29 глубоко содержательных рассказов, 21 пьеса, два киносценария, 3 фельетона. И все они написаны по зову сердца автора, на злободневные темы жизни нашего общества, которые увидели свет в периодической печати. Также ею выпущены пять художественных книг большого формата и тиражом по одной тысяче экземпляров каждой из них. А изданы же они были в разных книжных издательствах: в Москве, Грозном, Нальчике. В антологии «Современная литература народов России», изданной в 2006 году московским издательством, напечатаны два её рассказа.

При конкурсном отборе среди молодых писателей РИ, Эсет не раз удостаивалась медали «Золотое перо», имеет и другие заслуженные награды и поощрения. Надо сказать, что в каком бы месте она ни работала, Эсет была исполнительна, верна своей профессии, всегда была почитаема и уважаема коллегами и руководством организации.

Сегодняшнее торжество в честь моей племянницы Эсет — одновременно и грустный, и радостный праздник для меня. Грустный — оттого что её нет рядом с нами. А радость моя заключается в том, что на этом вечере я вижу большое количество людей, искренне говорящих в её адрес столько тёплых слов, которые любили её, уважали и почитали. Со своей стороны, хочу выразить слова благодарности руководству и всем сотрудникам музея за организацию сегодняшнего вечера».

В зале, где проходило данное мероприятие, сотрудниками музея была организована выставка, где был представлен фотодокументальный материал о творческом человеке — Эсет Теркакиевой. Дала гешт долда цун.