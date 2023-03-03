Творить на благо своего народа
Вечер памяти ингушского прозаика Эсет Теркакиевой
В этом мире каждому уготована своя участь, сколько лет отмерено прожить, творить, вносить свою лепту во что-то хорошее, чтобы оставить после себя яркий след своей добродетели.
Прожив недолгую жизнь, ушла от нас в прошлом году заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, телеведущая, ингушский прозаик, драматург, редактор НТРК «Ингушетия», лауреат многих творческих конкурсов Эсет Орцхоевна Теркакиева.
Памяти Э. Теркакиевой был посвящён прошедший на прошлой неделе вечер в Ингушском государственном музее краеведения имени Т. Мальсагова. На данном мероприятии присутствовали представители Союза писателей, сотрудники НИИ имени Ч. Ахриева, студенты Назрановского политехнического колледжа, учащиеся СШ № 2, бывшие коллеги, подруги, родные Эсет Теркакиевой, а также руководство и сотрудники музея.
Э. Теркакиева родилась в селе Кантышево Назрановского района Республики Ингушетия. Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского госуниверситета имени Л. Н. Толстого, начинала свою трудовую деятельность в качестве учителя ингушского языка и литературы в родном селе.
С приветственным словом к собравшимся, которые пришли почтить память коллеги по перу, друга и просто хорошего человека, обратился директор музея Магомет Сагов.
«Эсет Теркакиева проработала с нами около десяти лет. Это довольно большой срок, чтобы узнать человека, все его качества. Скажу, что за всё это время она показала себя только с положительной стороны, исполнительным работником, воспитанным и очень скромным человеком. В её характере была самая нужная черта, одобряемая нашей религией исламом, — терпимость. Она была выдержанна во всём. Эсет являлась истинной дочерью ингушского народа. Дала гешт долда цун», — сказал он.
«Эсет Орцхоевна Теркакиева была носителем и хранителем родной речи, талантливым писателем и светлым человеком. С малых лет умела ценить юмор. Еще будучи школьницей старших классов Кантышевской средней школы № 2, начала заниматься творчеством и выбрала жанр юмора и сатиры, обличающий отрицательные явления действительности, негативные проявления в обществе. В её произведениях — рассказах, драматических пьесах, киносценариях и монологах — всегда присутствует легкий юмор, притчи, пословицы, поговорки и тонкая сатира», — отмечали выступавшие.
Очень трогательным было выступление близкого родственника, дяди Э. Теркакиевой, Абдул-Салама Теркакиева.
«Мне трудно сегодня говорить о своей племяннице в прошедшем времени, — начал он, — потерять родного человека всегда тяжело. Это невосполнимая утрата для всех нас. Недолгая жизнь была отпущена ей, она ушла от нас в молодом возрасте. Но на всё воля Всевышнего. Моя племянница Эсет была кристально чистой души, талантливым человеком. После себя она оставила в наследство нам и будущему поколению большой потенциал своего художественно-литературного творчества, особенно в жанре сатиры и юмора, с преобладающим уклоном современной драматургии. Ей принадлежат написанные в разные годы 29 глубоко содержательных рассказов, 21 пьеса, два киносценария, 3 фельетона. И все они написаны по зову сердца автора, на злободневные темы жизни нашего общества, которые увидели свет в периодической печати. Также ею выпущены пять художественных книг большого формата и тиражом по одной тысяче экземпляров каждой из них. А изданы же они были в разных книжных издательствах: в Москве, Грозном, Нальчике. В антологии «Современная литература народов России», изданной в 2006 году московским издательством, напечатаны два её рассказа.
При конкурсном отборе среди молодых писателей РИ, Эсет не раз удостаивалась медали «Золотое перо», имеет и другие заслуженные награды и поощрения. Надо сказать, что в каком бы месте она ни работала, Эсет была исполнительна, верна своей профессии, всегда была почитаема и уважаема коллегами и руководством организации.
Сегодняшнее торжество в честь моей племянницы Эсет — одновременно и грустный, и радостный праздник для меня. Грустный — оттого что её нет рядом с нами. А радость моя заключается в том, что на этом вечере я вижу большое количество людей, искренне говорящих в её адрес столько тёплых слов, которые любили её, уважали и почитали. Со своей стороны, хочу выразить слова благодарности руководству и всем сотрудникам музея за организацию сегодняшнего вечера».
В зале, где проходило данное мероприятие, сотрудниками музея была организована выставка, где был представлен фотодокументальный материал о творческом человеке — Эсет Теркакиевой. Дала гешт долда цун.