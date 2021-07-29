Верховный Суд Республики Ингушетия объявляет конкурс на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы

Квалификационные требования к должности федеральной государственной гражданской службы: наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки «Юриспруденция», «Правоведение», без предъявления требования к стажу.

Порядок поступления на государственную гражданскую службу и условия прохождения государственной гражданской службы установлены Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Подробная информация о конкурсе, перечень и образцы документов, подлежащих представлению для участия в конкурсе, размещены на сайте Верховного Суда Республики Ингушетия.

Документы принимаются в полном комплекте с 29 июля по 18 августа 2021 г. по адресу: 386001, Республика Ингушетия, г. Магас, ул. Кайсына Кулиева, д. 2, с понедельника по четверг с 9.00. до 18.00., в пятницу с 9.00. до 17.00. (перерыв с 13.00. до 14.00.) либо почтой по указанному адресу.

Обращаться в отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Верховного Суда Республики Ингушетия. Контактный телефон: 8(8734) 55-17-81.