Багаудин Гагиев родился 4 ноября 1961 года в селении Экажево Назрановского района ЧИААСР в большой семье, где было шесть сыновей и пять дочерей. В 1977 году он окончил восьмилетнюю школу и поступил в Северо-Кавказский строительный техникум в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

«Ингуши по духу строители, — говорит Багаудин Гагиев. — У меня в принципе не было никаких сомнений, что поступать буду в строительный. В те годы другой профессии настоящие мужчины и не знали. Это сегодня все экономисты и юристы».

В 1981 году Багаудин Гагиев был призван в ряды Советской армии, откуда демобилизовался в 1983 году. Вернулся он в родное село и свой трудовой путь начал рабочим цеха в совхозе «Экажевский». Но в 1986 году перевелся на другую работу, по своей специализации, стал мастером строительного участка.

После создания Ингушской Республики все отрасли народного хозяйства остро нуждались в квалифицированных кадрах. Багаудина Муссаевича приглашают на должность инженера отдела строительства и архитектуры Назрановского района. Уже через восемь месяцев, а точнее 1 октября 1993 года, он переводится в Госстрой РИ на должность инженера ГАСН.

В 1999 году назначается начальником Госархстройнадзора Госстроя РИ. Параллельно он поступает в Московский открытый университет, на специальность «Менеджмент».

В декабре 2000 года Багаудину Муссаевичу присвоен квалификационный разряд, и он становится советником 2-го класса.

В 2001 году назначен председателем Госстроя РИ, совмещая эту должность с исполнением обязанностей главного архитектора республики.

В апреле 2002 года переведен на должность начальника Госархстройнадзора Госстроя РИ. В этом же году Багаудин Муссаевич принимает участие в международной строительной выставке в Берлине BAUTEC-2002, в составе российской делегации.

3 июня 2007 г. ему был присвоен классный чин государственной гражданской службы РФ первого класса.

В 2008 году Багаудин Муссаевич назначается начальником инспекции Госстройнадзора РИ.

За 12 лет службы в строительном надзорном органе власти одними из важных строительных объектов, которые были приняты при его активном участии, были три первых правительственных здания в Магасе, лечебно-оздоровительный комплекс в Джейрахском районе; полностью реконструированный аэропорт «Магас»; объекты социально-культурного назначения, в числе которых три школы — в селениях Экажево, Альтиево и Плиево, Горский кадетский корпус; водовод Сунжа-Малгобек и т. д.

В 2007 году Багаудин Гагиев совершает хадж в Мекку.

Он принимает активное участие в общественной жизни своего народа. Является членом Совета тейпов ингушского народа, председателем совета тейпа «Гаьги». С 2013 по 2017 год занимается реставрацией башенного комплекса «Гаьги-г1алаж». С благодарностью отзываются о нём жители с. п. Экажево, за большой вклад и активное участие в строительстве соборной мечети.

Ну и, как настоящий ингуш, Багаудин Гагиев вот уже много лет серьёзно интересуется историей своего народа, историей своего тейпа. Является своего рода исследователем, этнографом и краеведом, коллекционером и хранителем памятников старины, он на собственные средства открыл в 2016 году небольшой краеведческий музей в столице нашей республики. Сегодня с большим интересом представляет их зрительской аудитории, в числе которых первыми были его дети — пятеро сыновей и дочь, а сегодня вместе с другими, кто желает видеть предметы старины, собранные Багаудином Гагиевым, есть и его внуки, которые радуются успехам своего деда.

Заслуги в области строительства Багаудина Гагиева отмечены государственными наградами и званиями. Он ветеран труда, заслуженный строитель РИ. Награждён Почетной грамотой Республики Ингушетия, Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ, многочисленными благодарностями и поощрениями.