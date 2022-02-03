Яркий пример для молодёжи
Ветеран ВОВ, общественница, член «Женского комитета Республики Ингушетия» Ксения Алфёрова отметила свой столетний юбилей
Недавно свой столетний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, мать, подарившая миру всенародно любимую народную артистку России Ирину Ивановну Алферову, крупный общественный деятель, член «Женского комитета Республики Ингушетия» Ксения Архиповна Алфёрова.
Председатель общественной организации «Женский комитет Республики Ингушетия» Лидия Досхоева направила поздравительный адрес юбиляру.
«Она прекрасно сохранила самые незаменимые качества: добро, высоконравственность, человеческое дружелюбие, сохранив здравый смысл. Ксения Архиповна принимала активное участие в жизни молодой Республики Ингушетия и полюбила её всем сердцем. Она в свои замечательные годы не перестает быть активной и принимает участие в такой важной миссии, как дружба народов. Республика Ингушетия благодарна ей за участие и проведение мероприятий в рамках проекта «Эхо алтайского фестиваля» под лозунгом «Все мы соотечественники, все мы земляки!». Вся её деятельность и жизнь — яркий пример для нашей молодежи, для российского общества, а также для всего человечества! Дорогая Ксения Архиповна Алфёрова! Мы желаем Вам здоровья, такого же неугасаемого жизнелюбия, энергии и приглашаем отметить 110 лет в нашей республике так же, как Вы отмечали свое девяностолетие в нашей республике», — говорится в послании.
Ксения Архиповна Алфёрова побывала в Ингушетии 10 лет назад, где тогда горячо поддержали проект «Эхо фестиваля «Земляки». В 2011 году, накануне Дня народного единства, в рамках «Эха фестиваля...» в республике прошёл вечер памяти М. С. Евдокимова. Это стало возможным благодаря помощнику главы региона Вахе Евлоеву, министру по связям с общественностью и межнациональным отношениям Якубу Патиеву, а также председателю регионального общественного движения «Женщины Ингушетии» Лидии Досхоевой.
«Запомнилась мне экскурсия по городу Магасу, где на аллее имени А.-Х. Кадырова читали стихи, пели песни, делились воспоминаниями о творчестве артиста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Затем основная часть мероприятия, с участием известных ингушских артистов, деятелей литературы и искусства, преподавателей и студентов, членов Ассамблеи народов Ингушетии, прошла в просторном зале гостиницы «Асса». Вот здесь услышала я и песни восходящих звезд эстрады сестер Леммы и Лейлы Нальгиевых, Мадины Горчхановой и многих других. Недаром слова из песни Михаила Евдокимова «Все мы россияне, все мы земляки» стали девизом проекта «Эхо фестиваля». Представители различных диаспор, проживающих в республике, рассказывали занимательные истории из своей жизни, о том, как долгие годы одной сплоченной семьей они живут бок о бок с ингушами», — поделилась своими воспоминаниями Ксения Архиповна.
У Алферовой очень интересная биография. Ксения Архиповна родилась в 1922 году. В 17 лет её отправили работать на завод, где она делала увесистые артиллерийские гильзы. Тяжёлый многочасовой труд в суровых условиях: под ногами на полу ледяная вода, металлическая стружка. От этого подошва на ботинках размокала и расползалась. Девочка часто оказывалась босая.
Через некоторое время застуженные ноги стало ломить, и отец забрал её с завода в совхоз. Ксения Архиповна рвалась на войну. Подала заявление в военкомат, выучилась на радистку, и её отправили на фронт. Радисткой она прошла всю войну до Победы. Она всегда была очень красивой — у нее были огромные голубые глаза и красивые длинные волосы, на которые не поднялась рука даже у парикмахера, подстригавшего девушек, уходивших на фронт.
После войны Ксения Архиповна вернулась в родной Новосибирск и поступила в юридическую школу. Там она познакомилась с отцом Ирины Алферовой — Иваном Кузьмичом. В семье Алферовых родились две дочери-погодки, у Иры была еще старшая сестра Таня. Она продолжила родительское дело, стала адвокатом. В 1997 году Татьяна умерла. Задолго до этого, еще в 1981 году, ушел из жизни Иван Кузьмич.
Когда Ирина уже стала известной актрисой, ее мама жила со старшей дочерью Татьяной и ее сыном — маленьким Сашей, пока Татьяна не умерла.
От мира искусства, до того, как ее дочь Ирина Алферова, а затем и внучка Ксения Алферова, связали свою жизнь с кино и театром, именинница была далека.
Ингушетия гордится, что Ксения Архиповна Алфёрова является почетным членом «Женского комитета Республики Ингушетия»!