Председатель общественной организации «Женский комитет Республики Ингушетия» Лидия Досхоева направила поздравительный адрес юбиляру.

«Она прекрасно сохранила самые незаменимые качества: добро, высоконравственность, человеческое дружелюбие, сохранив здравый смысл. Ксения Архиповна принимала активное участие в жизни молодой Республики Ингушетия и полюбила её всем сердцем. Она в свои замечательные годы не перестает быть активной и принимает участие в такой важной миссии, как дружба народов. Республика Ингушетия благодарна ей за участие и проведение мероприятий в рамках проекта «Эхо алтайского фестиваля» под лозунгом «Все мы соотечественники, все мы земляки!». Вся её деятельность и жизнь — яркий пример для нашей молодежи, для российского общества, а также для всего человечества! Дорогая Ксения Архиповна Алфёрова! Мы желаем Вам здоровья, такого же неугасаемого жизнелюбия, энергии и приглашаем отметить 110 лет в нашей республике так же, как Вы отмечали свое девяностолетие в нашей республике», — говорится в послании.

Ксения Архиповна Алфёрова побывала в Ингушетии 10 лет назад, где тогда горячо поддержали проект «Эхо фестиваля «Земляки». В 2011 году, накануне Дня народного единства, в рамках «Эха фестиваля...» в республике прошёл вечер памяти М. С. Евдокимова. Это стало возможным благодаря помощнику главы региона Вахе Евлоеву, министру по связям с общественностью и межнациональным отношениям Якубу Патиеву, а также председателю регионального общественного движения «Женщины Ингушетии» Лидии Досхоевой.

«Запомнилась мне экскурсия по городу Магасу, где на аллее имени А.-Х. Кадырова читали стихи, пели песни, делились воспоминаниями о творчестве артиста и губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Затем основная часть мероприятия, с участием известных ингушских артистов, деятелей литературы и искусства, преподавателей и студентов, членов Ассамблеи народов Ингушетии, прошла в просторном зале гостиницы «Асса». Вот здесь услышала я и песни восходящих звезд эстрады сестер Леммы и Лейлы Нальгиевых, Мадины Горчхановой и многих других. Недаром слова из песни Михаила Евдокимова «Все мы россияне, все мы земляки» стали девизом проекта «Эхо фестиваля». Представители различных диаспор, проживающих в республике, рассказывали занимательные истории из своей жизни, о том, как долгие годы одной сплоченной семьей они живут бок о бок с ингушами», — поделилась своими воспоминаниями Ксения Архиповна.

У Алферовой очень интересная биография. Ксения Архиповна родилась в 1922 году. В 17 лет её отправили работать на завод, где она делала увесистые артиллерийские гильзы. Тяжёлый многочасовой труд в суровых условиях: под ногами на полу ледяная вода, металлическая стружка. От этого подошва на ботинках размокала и расползалась. Девочка часто оказывалась босая.

Через некоторое время застуженные ноги стало ломить, и отец забрал её с завода в совхоз. Ксения Архиповна рвалась на войну. Подала заявление в военкомат, выучилась на радистку, и её отправили на фронт. Радисткой она прошла всю войну до Победы. Она всегда была очень красивой — у нее были огромные голубые глаза и красивые длинные волосы, на которые не поднялась рука даже у парикмахера, подстригавшего девушек, уходивших на фронт.

После войны Ксения Архиповна вернулась в родной Новосибирск и поступила в юридическую школу. Там она познакомилась с отцом Ирины Алферовой — Иваном Кузьмичом. В семье Алферовых родились две дочери-погодки, у Иры была еще старшая сестра Таня. Она продолжила родительское дело, стала адвокатом. В 1997 году Татьяна умерла. Задолго до этого, еще в 1981 году, ушел из жизни Иван Кузьмич.

Когда Ирина уже стала известной актрисой, ее мама жила со старшей дочерью Татьяной и ее сыном — маленьким Сашей, пока Татьяна не умерла.

От мира искусства, до того, как ее дочь Ирина Алферова, а затем и внучка Ксения Алферова, связали свою жизнь с кино и театром, именинница была далека.

Ингушетия гордится, что Ксения Архиповна Алфёрова является почетным членом «Женского комитета Республики Ингушетия»!