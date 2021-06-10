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«Государево око» поможет

Ветераны боевых действий рассказали о своих проблемах прокурору Ингушетии

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Прокурор республики Андрей Васильченко выслушал просьбы и предложения пенсионеров МВД в помещении отделения Российского союза ветеранов, об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В рамках приема с участием председателя общественной организации Магомеда Гелисханова принято 16 человек, большинство из которых удостоены звания «Ветеран боевых действий» в период несения службы в ведомстве», — рассказал собеседник издания.

По его словам, ветераны озвучили проблемы, связанные с жилищным и пенсионным законодательством.

В рамках приема к прокурору поступило 12 письменных обращений, которые в установленном порядке зарегистрированы и с письменными указаниями прокурора переданы заместителям для организации их рассмотрения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, о чем в установленные законом сроки уведомят заявителей.

Ход разрешения поступивших во время приема обращений взят прокурором республики на контроль. Кроме того, заявителям даны разъяснения положений федерального законодательства.

В рамках взаимодействия с региональным отделением Васильченко планирует и в дальнейшем проводить приемы ветеранов, встречи, а также мероприятия правового просвещения с привлечением прокурорских работников.

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