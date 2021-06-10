«В рамках приема с участием председателя общественной организации Магомеда Гелисханова принято 16 человек, большинство из которых удостоены звания «Ветеран боевых действий» в период несения службы в ведомстве», — рассказал собеседник издания.

По его словам, ветераны озвучили проблемы, связанные с жилищным и пенсионным законодательством.

В рамках приема к прокурору поступило 12 письменных обращений, которые в установленном порядке зарегистрированы и с письменными указаниями прокурора переданы заместителям для организации их рассмотрения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, о чем в установленные законом сроки уведомят заявителей.

Ход разрешения поступивших во время приема обращений взят прокурором республики на контроль. Кроме того, заявителям даны разъяснения положений федерального законодательства.

В рамках взаимодействия с региональным отделением Васильченко планирует и в дальнейшем проводить приемы ветеранов, встречи, а также мероприятия правового просвещения с привлечением прокурорских работников.