Мир меняется уже на протяжении одного поколения. Известно, что во все времена молодёжь всегда встречала определённое недопонимание со стороны старшего поколения. Всегда существовала так называемая проблема отцов и детей.

Мы стремительно движемся вперёд. Но наши далёкие предки ставили под сомнение то обстоятельство, что жизнь на планете Земля будет продолжаться тысячелетиями. Об этом свидетельствуют письменные памятники древности, дошедшие до наших дней. Вот что писал египетский жрец, живший примерно за 2 тысячи лет до нашей эры: «Наш мир достиг критической стадии. Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, конец мира не очень далёк». Как видим, древний египтянин был не уверен в долговечности мира. Одна из причин этого, по его мнению, была в непослушании детей родителям. К счастью, предсказание жреца не оправдалось. Мир существует, но как теперь обстоят дела во взаимоотношениях детей и родителей? С этим вопросом я обратилась к помощнику прокурора города Назрань Магомету Батыгову:

— На этот вопрос нельзя ответить однозначно. В нашей с вами действительности есть и положительные сдвиги и, к сожалению, отрицательные. На мой взгляд, в большинстве ингушских семьях дети послушны, уважительно относятся к родителям. Уточню... такое отношение наблюдается в тех семьях, в которых родители видят в своих детях личностей, умеющих мыслить и рассуждать, способных отличить зло от добра.

Но, как я сказал, есть и негативная сторона, к сожалению. Среди нашего общества есть и наркоманы, и те, которые отбились от рук. Их, конечно, нельзя отнести к категории послушных. Если бы они слушались своих родителей, то они не были бы теми, кем они есть сейчас. Но, думаю, родители тоже отчасти виноваты в том, что их дети стали такими. Подчеркну, нам, отцам, необходимо быть предельно внимательными к детям: интересоваться, чем они заняты, что их волнует, с кем дружат, научиться понимать их и ни в коем случае не подавать самим плохой пример.

— Раз уж мы затронули проблему наркомании, вспомните, существовала ли она, когда Вы были моложе?

— Постараюсь быть максимально честным в этом вопросе. Не скажу, что вообще не было раньше этого разрушительного негативного явления среди нас, но такого масштаба, как сейчас, конечно, не было. Жизнь без излишеств, в труде — самое лучшее средство от наркомании, от всяких негативных явлений. Если у молодого человека не будет ни минуты свободного времени, если он занят полезным делом, то у него не останется ни сил, ни времени на разного рода вредные занятия.

Ещё древний философ Сократ говорил такие слова, наблюдая за молодёжью своей эпохи: «Наша молодёжь любит роскошь, она дурно воспитана, насмехается над начальством и нисколько не уважает стариков. Наши дети стали тиранами, они не встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие». Такое явление наблюдал великий мыслитель в своё время.

Поделиться своим мнением относительно современной молодёжи я попросила случайную прохожую женщину преклонных лет.

— Мне кажется, что каждый из нас приходит на землю с определённой миссией. И стар и млад должны думать о завтрашнем дне, стараться быть лучше. За свои годы я многое повидала в жизни, в последнее время стала замечать, что в общественном транспорте молодёжь не спешит уступать место людям старшего возраста. И это печально. Есть, конечно, и просто замечательные молодые люди, которыми можно гордиться, это тоже нельзя отрицать.

Нередко можно услышать высказывания типа: «Да, были люди в наше время — не то, что нынешнее племя...». То же самое говорили и древние. Вот что писал неизвестный житель Вавилона, живший более 3 тысяч лет назад, характеризуя молодёжь. «Эта молодёжь растленна до глубины души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда они не будут походить на молодёжь былых времён. Младое поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу культуру».

Можно ли это мнение древнего вавилонянина применить в характеристике современной молодёжи? С таким вопросом я обратилась к жителю села Кантышево Гапуру Ахильгову.

— Нет, я не согласен с такой оценкой. Часто у нас любят сравнивать молодёжь разных поколений. По этому поводу хочу сказать, что в любом поколении есть и хорошие, и плохие. Нельзя мерить всех по одной мерке. Молодёжь моего поколения тоже не была идеальна в полном своём составе. Плохих было достаточно, но люди были сплочённее и всем селом готовы были противостоять и, если надо, остановить плохого.

Обратимся снова к древним. Каким они видели своё будущее, будущее своей страны? Приведу одно высказывание, принадлежащее древнегреческому поэту Гесиоду, жившему более двух с половиной тысяч лет назад: «Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодёжь завтра возьмёт в руки бразды правления, ибо эта молодёжь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».

Нужно сказать, что это мнение очень великого человека. Не думаю, что все его современники разделяли такое же мнение. Слишком жёсткую оценку дал Гесиод молодёжи своего времени. История доказала обратное и породила великих титанов мысли, замечательных людей. С другой стороны, Гесиод прав: нет у страны будущего, если к власти придёт «невыносимая», «невыдержанная» воинствующая часть молодёжи. Тогда и начинаются все беды нации, все катаклизмы и войны.

Есть ли у нас будущее с нашей молодёжью? Мои собеседники едины во мнении, что у нас есть надежда на благополучное будущее. В последнее время мы наблюдаем все большее обращение молодёжи к религии. Следует отметить, что именно молодёжь составляет большую часть молящихся в мечетях. На сегодняшний день отмечается тяга к знаниям среди молодёжи. Чтобы наше будущее стало по-настоящему светлым, всем — и отцам, и детям — надо научиться не на словах, а на деле соблюдать заповеди нашей религии. Молодым следует помнить, что отцы их, пройдя определённую школу жизни, приобрели опыт и мудрость, которые накапливаются лишь с годами. Но, с другой стороны, и отцам необходимо считаться с неопытной и мало знающей молодостью своих детей и направлять их в нужное русло по жизни.