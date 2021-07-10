Мое знакомство с этим человеком состоялось сравнительно недавно, когда наша газета готовила статью про старшего брата Суламбека Котиева. Должна признаться, что меня сразу же подкупили его человеческие качества, среди которых нельзя было не заметить подлинную интеллигентность, свойственную высоким натурам. Умудренный большим жизненным и профессиональным опытом, он был прост в общении, внимательно слушал своего собеседника и неторопливо отвечал на поставленные вопросы.

Друзья рассказывали мне, что у каждого, кто работал с ним, он вызывал неподдельное уважение и восхищение. А иначе и не могло быть: Суламбек относится к такой категории людей, общение с которыми всегда обогащает и заставляет становиться лучше.

8-летним пацаном оказался он в суровых степях Казахстана, где потерял почти всех своих родных. Суламбек Саадулович до сих пор без слёз не может вспоминать эти лихолетья, которые не оставляют в покое его израненную душу, но ему хватило сил и мужества пронести в своем сердце неподдельную любовь к Отчизне и внимательное отношение к людям.

Родился Суламбек Саадулович Котиев 10 июля 1936 года в с. Чернореченское Пригородного района Ингушской АО. Его родители — Саадула Халмурзиевич и Салихат Сагиевна Цолоева — были неграмотными людьми, но зато мудрости и благородства им было не занимать. В семье Котиевых в момент высылки было восемь сыновей. Но беда, как говорится, не приходит одна: самый младший брат, будучи грудничком, умер ещё по дороге в Казахстан, а четверо уже на месте заболели тифом и вскоре тоже умерли один за другим. Из детей семьи Котиевых в живых осталось только трое: Султан-Гирей, Суламбек и Саварбек.

В первое время пребывания на новом месте, когда люди были напуганы и не знали, откуда что взять, чтобы не умереть с голоду, отец семейства Саадула Халмурзиевич работал не покладая рук. Под стать своему мужу была и мама большого семейства Котиевых. Суламбек Саадулович с гордостью говорит, что его мама Салихат Цолоева принадлежала к знатному роду, известному на всём Северном Кавказе, откуда произошли видные религиозные деятели своего времени. Дедушка Суламбека по матери, Саги-мулла, был к тому же очень принципиальным и волевым человеком. Невзирая на тотальные репрессии и аресты духовных лидеров, которые на Кавказе, как и по всей стране, начались сразу же после Октябрьской революции и Гражданской войны, Саги-мулла содержал у себя дома подпольную школу-медресе и обучал всех желающих чтению Корана и арабской письменности.

В числе первых семья Котиевых вернулась на Кавказ, как только была объявлена реабилитация репрессированных народов.

«Это были очень сложные и трудные годы для нашего народа, — вспоминает Суламбек Саадулович. — Все вернувшиеся из изгнания стремились поселиться там, где произрастали их корни, даже если на том месте, где когда-то стояло жилище, не было и следа от былой жизни. Поэтому всюду шли стройки, люди помогали друг другу, и таким же дружным образом справляли новоселье. Но как бы трудно ни было, это время мы запомним и тем, что тогда на свете жили такие замечательные люди, имена которых сегодня хорошо известны в Ингушетии. Это выдающиеся писатели, поэты, драматурги, журналисты и просветители середины ХХ века, которые к возвращению репрессированных народов на Кавказ были уже сформировавшимися творческими личностями. Мне в то время было всего лишь 21 год, но я рос рядом с такими великими людьми и учился у них правильному жизненному пути. А это дорогого стоило».

Сегодня Суламбека Котиева называют общественным деятелем с активной жизненной позицией. И это не случайно. В начале 2000-х знающие Суламбека Саадуловича, как очень грамотного, всесторонне развитого человека с невероятно широким кругозором, имеющего свое собственное мнение, выдвинули его кандидатуру для руководства региональным общественным движением «Мехк-кхел», а также он долгое время возглавлял Совет тейпов и информационный отдел контрольного управления при Главе РИ.

А если мы вернемся немного назад, узнаем, что Суламбек Котиев всегда оказывался в эпицентре самых интересных событий: в 1957 году, будучи ещё студентом Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, он становится делегатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве. В начале 60-х в качестве одного из первых профессионалов на телевидении работал на студии Чечено-Ингушского телевидения в Грозном. Затем успешно окончил целевую очную аспирантуру по философии в Баку при АЗГУ имени Кирова. Поставил много спектаклей на ингушском языке, которые проходили при аншлаге. Кроме этого, Котиевым С. С. было создано свыше 150 масштабных телеработ на исторические и современные темы, и он стал первым организатором и автором массовых праздников — шоу под открытым небом, таких как «Праздник поэзии», «Величие духа» и др.

Актер театра и кино, первый среди ингушей профессиональный режиссер телевидения, журналист, телеведущий, сценарист, в общем — разносторонняя творческая личность. Но он не ограничивал себя одними профессиональными обязанностями. Как человек удивительного обаяния и твердой закалки, он всегда находился в самой гуще общественной жизни, никогда не терялся перед трудностями и не раз становился правозащитником ингушского народа.

Год возрождения Ингушетии несказанно воодушевил С. Котиева. «Теперь можно будет почувствовать себя хозяином своей земли и жить в русле новой жизни», — подумал он, хотя прекрасно понимал, что такие важные исторические события не происходят безболезненно.

После создания Республики Ингушетия Суламбек Котиев более десяти лет возглавлял республиканскую гостелерадиокомпанию, также был её главным режиссером. И во время работы и будучи на заслуженном отдыхе, Суламбек Саадулович никогда не стоял в стороне от событий, происходящих в республике, и всегда разделял боль и страдания своего народа. Его приглашали на все общественные мероприятия и встречи, где решались актуальные вопросы, касающиеся истории ингушского народа. К его вдумчивой, неторопливой, но очень проникновенной речи нельзя было не прислушиваться, потому как за каждым его словом чувствовалась твердость и уверенность в правоте своих убеждений. Поэтому его и любили за правое слово, и к нему тянулись.

К сожалению, сегодня Суламбек Саадулович не может разделить с нами радость общения по случаю своего 85-летия. Дело в том, что по состоянию здоровья он находится на иногороднем лечении. Желая ему скорейшего выздоровления, будем надеяться на то, что наш старший коллега в скором времени снова вернется в строй. И как мы договорились, сделаем про него большой очерк, чтобы читатели нашей газеты знали о своих патриотах.