Виктор Бударин: «Сбер развивает финансовую доступность в Ингушетии»

Стороны обсудили развитие финансового рынка Ингушетии, повышение финансовой доступности и развитие безналичных платежей в Республике.

Виктор Бударин, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Сбер в Ингушетии активно работает над развитием финансовой доступности и повышением клиентского опыта жителей Республики. На сегодняшний день в регионе действуют 7 отделений банка, свыше 100 банкоматов и 24 информационно-платёжных терминала, а безналично оплатить проезд можно уже в 33 автобусах общественного транспорта. Также набирают популярность цифровые сервисы Сбера. Так, 95% платежей за услуги ЖКХ клиенты банка в Ингушетии делают удалённо, с помощью приложения СберБанк Онлайн».

Среди приоритетов сторонами также был выделен вопрос повышения финансовой грамотности населения, намечены мероприятия по реализации данного проекта.