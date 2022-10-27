Виктор Бударин: «Сбер развивает финансовую доступность в Ингушетии»

0

В Магасе прошла рабочая встреча управляющего Ингушским отделением Сбербанка Виктора Бударина и управляющего Отделением-Национальным банком по Республике Ингушетия Магомед-Бека Ужахова.

Стороны обсудили развитие финансового рынка Ингушетии, повышение финансовой доступности и развитие безналичных платежей в Республике.

Виктор Бударин, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«Сбер в Ингушетии активно работает над развитием финансовой доступности и повышением клиентского опыта жителей Республики. На сегодняшний день в регионе действуют 7 отделений банка, свыше 100 банкоматов и 24 информационно-платёжных терминала, а безналично оплатить проезд можно уже в 33 автобусах общественного транспорта. Также набирают популярность цифровые сервисы Сбера. Так, 95% платежей за услуги ЖКХ клиенты банка в Ингушетии делают удалённо, с помощью приложения СберБанк Онлайн».

Среди приоритетов сторонами также был выделен вопрос повышения финансовой грамотности населения, намечены мероприятия по реализации данного проекта.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Добровольцы из 20 регионов России примут участие в субботнике по очистке берегов реки «Асса» в Ингушетии
В Ингушетии подрядчик пытался дать взятку полицейским
Установлена личность подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии
Более 440 граммов «мефедрона» изъяли в Ингушетии у жителя Ярославской области
Ингушетия заключила ряд соглашений по проекту производства беспилотников
«Мангуст» из села Плиево стал чемпионом Ингушетии сезона 2022 по футболу
В Ингушетии состоялся турнир по воркауту
Проблему нелегальной свалки в селе Кантышево Ингушетии обсудят на сходе граждан
На мемориальном кладбище в Назрани Ингушетии продолжаются ремонтные работы
В Ингушетии проходит осенняя посевная кампания
В Малгобеке Ингушетии проводятся работы по прокладке новой водопроводной линии

Главное

Яндекс.Метрика

 