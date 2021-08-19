«Материал по остальным земельным участкам направлен в суд для аннулирования прав собственности, в том числе через Сунженскую районную прокуратуру. В свою очередь жители выразили слова благодарности в решении наболевшего вопроса, который тянется не один год», — сказал сотрудник пресс-службы мэрии.

При этом он уточнил, что проверка по жалобам населения продолжается, местные власти в судебном порядке возвращают в муниципальную собственность незаконно занятые и выделенные земельных участков.

В рамках проводимой комплексной работы по выявлению нарушений и поступающих обращений от жителей города глава Сунжи Аслан Умаров провел выездную встречу в прибрежной зоне отдыха в излучине реки Сунжа. В собрании приняли участие заместители мэра, председатель горсовета Рашид Накостоев, депутаты, глава общественного совета города Иса Чаниев, имам мечети Мухаммад Дзугаев, а также местные жители.

Во время схода граждан Умаров рассказал о результатах проведенной работы по земельному вопросу. Ход проверки взял на личный контроль руководитель региона Махмуд-Али Калиматов.

Ранее сообщалось, что мэрия Сунжи и депутаты горсовета отреагировали на просьбу горожан разрешить давний конфликт из-за захвата земельных участков в прибрежной зоне отдыха.

Люди, проживающие по улице Калиматова, Менделеева, 1-Набережная, 2-Набережная, 3-Набережная, в своем обращении попросили решить конфликтную ситуацию с посягательством на прибрежную зону отдыха в излучине реки Сунжа.

Как заявлял нашему изданию представитель городского совета, жители проинформировали местных депутатов о том, что на общественной территории неизвестные ведут незаконные работы по разбивке участков, не имея на это правовых оснований и против воли горожан.

Выслушав обращения жителей и осмотрев территорию, депутаты заверили, что этот вопрос горсоветом будет рассмотрен надлежащим образом для предотвращения конфликта.

Как сообщал «Ингушетии» представитель инициативной группы из числа местных жителей Ислам Гайсанов, если раньше речь шла о трех самовольно захваченных участках, то совсем недавно объявился еще один претендент сразу на три участка. Но у предприимчивого мужчины, судя по данным регистрационной службы, не оформлено право собственности. Строительство на данной территории домов закроет единственный доступ к водным ресурсам в этих окрестностях, что противоречит логике и здравому смыслу.

Он пояснял, что люди просят юридически закрепить спорную прибрежную зону как общественную, как и предполагалось ранее, решением горсовета аннулировать выданные справки сомнительного происхождения. Это позволит в последующем предотвратить конфликтную ситуацию жителей с «самозахватчиками».