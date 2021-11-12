Прежде чем обратиться к самой теме, отметим: да, бывает необходимость искусственного изменения русла реки, никто с этим не спорит. Но не как это сделано в данном случае, даже если в том была нужда. Как сообщили в администрации сельского поселения Даттых Сунженского района Ингушетии, близ которого и велись работы, дорожники самовольно пробили новое русло реки и быстро эвакуировали строительную технику.

Мы что, на войне? Что это за тактика такая «набег — отход»? То есть быстро подтягиваем технику, пока ингушская сторона не ведает, что происходит (фактически — атакуем), наносим ущерб и ретируемся, а там как-нибудь сгладим всю эту ситуацию.

Мы так и собираемся дальше жить? Кому мы вредим? Разве это вмешательство в природное движение водного потока не будет иметь никаких последствий?

Напомним, как только в социальных сетях появились сообщения о том, что рядом с приграничным с Чечней сельским поселением Даттых ведутся земляные работы, затрагивающие русло реки Фортанга, по поручению руководителя республики Махмуд-Али Калиматова туда выехала специальная комиссия во главе с исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства — министром природных ресурсов и экологии Магомедом Евлоевым.

Факты проведения незаконных работ подтвердились. Комиссия зафиксировала все нарушения, связанные с изменением русла.

«Незаконные действия проводились с применением тяжелой техники, принадлежащей ГУ «Чеченавтодор». Итоги нашего выезда мы уже направили в соответствующие органы власти, в том числе в администрацию Президента России, полномочное представительство Президента России в СКФО, Росприроднадзор, Западно-Каспийский водный бассейн и Минприроды России», — сказал Магомед Евлоев.

Он подчеркнул, что в кратчайшие сроки будут приняты меры по возвращению русла реки в прежние границы, отметив, что власти Ингушетии больше не допустят подобной ситуации.

После того, как этот самый «набег — отход» получил резонанс, газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района сообщили, что руководитель муниципалитета Магомед Дзейтов в Арштах встретился с главой Серноводского района Чечни Исмаилом Исраиловым.

Исмаил Исраилов заявил, что работы проводились неосведомленными работниками «Чеченавтодора» для заливки бетоном барьерного ограждения дороги на краю обрыва, для чего и было изменено русло реки. Глава Серноводского района заверил, что в ближайшее время реку вернут в ее прежнее русло, что никаких территориальных изменений они не планировали, и в дальнейшем все работы будут проводиться исключительно после согласования с ингушской стороной.

«В дальнейшем все работы будут проводиться исключительно после согласования с ингушской стороной»! А что, раньше, прежде чем подтягивать технику, нельзя было согласовать? Мы что, говорить, слушать и слышать друг друга разучились? Зачем накручивать людей, кому и какая от этого польза?