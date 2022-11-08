Согласно Указу, получить все перечисленные льготы и меры соцподдержки могут также и те, чьи близкие призваны из других регионов России. А членами семьи мобилизованных признаются: супруга (супруг), несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, родители (усыновители), опекуны.

Установлено, что предоставление мер поддержки, предусмотренных Указом, осуществляется в период прохождения гражданами Российской Федерации военной службы по мобилизации.

«Все льготы для мобилизованных, которые были нами ранее озвучены, мы дополнили и юридически оформили, и со дня подписания мною Указа они вступают в силу, — заявил Махмуд-Али Макшарипович, комментируя подписанный им Указ. — Семьи мобилизованных должны пользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг. Все мобилизованные должны знать, что их вопросы будут решаться в приоритетном порядке. Это люди, чьи отцы, сыновья, братья, мужья пошли защищать нашу страну, свою Родину. Кому, как не нам, заботиться об их семьях?! Мы все должны поддержать их, придать им уверенности, что их семьи ни в чем нуждаться не будут», — отметил он.

Ряду министерств и ведомств, в том числе Министерству образования, Минтруда и социального развития, министерству имущественных и земельных отношений, Минздраву и Минфину республики даны конкретные поручения по оказанию всесторонней поддержки семей граждан, призванных на военную службу.

Исполнительным органам государственной власти региона, к полномочиям которых относится предоставление дополнительных мер поддержки, предусмотренных указом, в срок до 10 ноября 2022 года предписано обеспечить их реализацию в рамках установленной компетенции, а также информировать население о порядке предоставления мер поддержки.

В частности, мобилизованные смогут зачислять в детские сады и ясли своих детей вне очереди, для них также будет отменена родительская плата за посещение учреждений ДОУ, а ученики с 5 по 11 классы будут получать бесплатное горячее питание в школах. Кроме этого, абитуриентам из числа родственников участников СВО будет предоставляться приоритетное право при поступлении в вузы и сузы, в том числе и за пределами республики, а также предоставлена долгосрочная рассрочка при оплате обучения. Также дети мобилизованных жителей региона будут отправляться бесплатно на отдых и лечение, а безработным помогут в поисках работы и оформлении соответствующих социальных выплат.

Ознакомившись с Указом и полным перечнем мер социальной поддержки, мы обратились в несколько общеобразовательных учреждений республики и выяснили следующее:

Как рассказала нам директор средней школы № 3 города Назрани Мадина Янарсанова, педагогический коллектив данного общеобразовательного учреждения сразу же принял во внимание новые меры поддержки семей в связи с частичной мобилизацией, согласно которых все дети мобилизованных граждан у них состоят на особом учете.

«Учащиеся нашей школы, у которых близкие родственники принимают участие в спецоперации на Украине, имеют возможность пользоваться всеми льготами и привилегиями, предусмотренными в пунктах Указа Главы Республики Ингушетия М-А. Калиматова «О дополнительных мерах социальной поддержки семьям мобилизованных», — говорит Мадина Гапуровна. — Ученики среднего и старшего звена из числа льготников помимо основных занятий получают у нас дополнительные занятия, в том числе и кружковые часы по желанию самих учащихся. Также необходимо отметить, что со дня начала боевых действий на Украине возросло число учащихся, изъявивших желание обучаться в пришкольной студии «Юный журналист», которую ведет Индира Аушева. С помощью своего педагога, дети пишут о войне и мире, и в своих работах они чаще поднимают вопросы патриотического характера. Анализируя ситуацию, сложившуюся в последнее время на территории Украины, наши старшеклассники часто пишут письма в поддержку мирных жителей Донбасса и других населенных пунктов, где вот уже восемь лет идет конфронтация и ущемление прав русскоязычного населения».

Что касается обеспечения бесплатного горячего питания учащихся с 5 по 11 классы, директор школы пояснила, что этот вопрос является одним из основных в плане работы СОШ на будущее. И в плане приоритетного зачисления абитуриентов на целевое обучение в вузы и средние специальные учебные заведения страны, у них также есть намеченные перспективы.

«Для того, чтобы выполнить один из пунктов Указа главы, имеющего отношение к дальнейшей учебе наших учащихся, мы будем подавать списки льготников в Минобрнауки РИ, чтобы детей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, в приоритетном порядке зачислили на целевое обучение в вузы и колледжи, в том числе и за пределами республики», — отметила она.