«Кредиторская задолженность образовательных организаций по оплате электрической энергии составляет 118 млн рублей, по газу — более 50 млн рублей. Причина задолженности — отсутствие своевременного финансирования республиканским Минфином. Кроме того, растет пеня на коммунальные услуги», — отметил представитель министерства.

Тема коммунальной задолженности вызвала длительную дискуссию у участников совещания.

«Мы заинтересованы вовремя оплачивать коммунальные услуги, поскольку школы не могут существовать без материально-технической базы и финансового обеспечения», — отметила начальник управления образования по Магасу и Назрани Эсет Котиева.

Представители филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» дали исчерпывающую информацию по задолженности образовательных учреждений республики, подтвердив вышеуказанные цифры.

В свою очередь, замминистра финансов Магомет Костоев напомнил в каких непростых экономических условиях принимался республиканский бюджет.

«Мы стараемся частично погасить кредиторскую задолженность прошлых лет — с 2016-2017 годов. Полностью решить этот вопрос в складывающихся обстоятельствах будет довольно сложно. Министерство финансов вынуждено совершать первоочередные платежи — зарплата бюджетников и социальные выплаты в полном объеме», — отметил он.

По словам Костоева, задолженность по коммунальным платежам из года в год только нарастает, поскольку расходы растут, а доходная база не меняется. Министерство направило соответствующее письмо о выделении дополнительных финансовых средств для решения обозначенных задач в правительство РФ, а также начата работа по разблокировке счетов.

Депутаты выразили готовность подключиться к решению указанной проблемы, отметив необходимость принятия ответственными ведомствами превентивных мер.

По вопросу исправности и функционирования системы отопления образовательных организаций региона выступил исполнительный директор ООО «Спецстрой-Климат» Тимур Дудургов, дав критичную оценку общему состоянию теплового хозяйства Министерства образования республики.

Он пояснил, что ремонт и приобретение вышедшего из строя оборудования (теплотрасс) не терпит отлагательств и требует максимальной оперативности; обосновал почему наличие средств у подрядчика является необходимым условием для нормального функционирования системы теплоснабжения.

«Меры, принимаемые по временной схеме, приводят к неоправданному расходованию бюджетных средств, поэтому в текущих ремонтах должны присутствовать элементы капитальности, что ведет и к оптимизации дальнейших расходов. На сегодняшний день безотлагательно требуется ремонт порядка 160-ти объектов. Ситуация по техническому обслуживанию и проведению аварийных ремонтов усложняется еще и тем, что образуется большая задолженность по оплате. Необходимо определить приоритетность выплат за техобслуживание», — отметил он.

При обсуждении пресловутого вопроса обеспечения школьного транспорта горюче-смазочными материалами было отмечено, что финансирование затрат, связанных с организацией бесплатной перевозки обучающихся от места их проживания до места обучения, будет осуществляться за счет регионального бюджета.

По итогам расширенного заседания комитета Народного Собрания по образованию, культуре и информационной политике были даны соответствующие рекомендации для принятия надлежащих решений.

«Мы будем держать на парламентском контроле озвученные важные для сферы образования вопросы и их реализацию. Вопросы образования во все времена являются приоритетными, поскольку это один из существенных факторов развития республики и страны в целом», — резюмировала вице-спикер Аза Хашиева.