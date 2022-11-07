«Для этих целей ведётся строительство Альтиевского водозабора. Сдача в эксплуатацию объекта стоимостью свыше 700 млн. рублей планируется в 2024 году», — сказал представитель пресс-службы.

По его информации, общий объем финансирования регионального проекта «Чистая вода» с 2019 года по настоящее время составил около 1 млрд рублей, что позволило провести работы по улучшению водоснабжения в населенных пунктах республики, завершить возведение водопроводов общей протяженностью 22 тыс. 143 км, 10 артезианских скважин и 3 насосных станции.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» до 2024 года региону предполагается предоставление финансовой поддержки в размере более 853 млн руб.

Проблему нехватки воды ощущали и сунженцы, особенно в летний период. Так же, как и в других населенных пунктах, они решаются планомерно по мере финансовых возможностей.

По данным мэрии г. Сунжи, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в марте этого года был заключен контракт, в рамках которого проведены работы по переподключению к существующему водопроводу (со стальной изношенной сети на ПВХ).

Водопроводная линия по ул. Плиева (Демченко) была заменена в 2011 году. Новая сеть по упомянутой улице проходит от ул. Гарданова до ул. Накастоева. Диаметр трубы составляет 260 мм, а протяженность — 2,69 км. Эта линия в реконструкции не нуждается. В рамках указанной программы в этом году проведен второй этап реконструкции водопроводной сети по ул. Моздокская от ул. Калинина до улицы Гайдара протяженностью 900 м. По первому этапу в прошлом году заменен трубопровод по ул. Моздокская от ул. Р. Люксембург до ул. Калинина протяженностью 660 м.

Администрация города Сунжи совместно с ГУП «Ингушрегионводоканал» впервые за 38 лет запустила в августе законсервированную водозаборную скважину, которая дополнительно обеспечила до 600 куб. м воды в водопроводной сети муниципалитета.

На участке проведены работы по прокладке дополнительных линий для перекачки воды, а также установлены опоры для подведения электричества.

Разработан план мероприятий по реанимации скважин для увеличения объема водоснабжения в городе. На территории бывшего консервного завода имеются законсервированные водозаборные скважины, ввод которых позволит обеспечить увеличение до 3,6 тыс. куб. м воды в сутки.

Муниципальные власти на территории главной водоносной станции заменили устарелые задвижки по регулированию давления, установили счетчик для контроля отпуска воды, обновили задвижки диаметром 100 мм, ликвидировали крупный порыв в районе кладбища, также по ул. Трудовой проведены работы по перераспределению и переподключению систем водоснабжения.

Напомним, по данным республиканского Минстроя, в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в Минэкономразвития России одобрено выделение средств на строительство водозабора на реке Асса мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки общей стоимостью 6,109 млрд руб. с 2023 года.