Администрация муниципалитета предпринимает все необходимые меры, чтобы поднять планку санитарного благополучия города. Бесконтрольный выгул домашнего скота на улицах значительно осложняет данную задачу. Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением по недопущению случаев выпаса крупного рогатого скота, на территории Малгобека все равно наблюдаются случаи, когда животные бесконтрольно пасутся на городских улицах.

Как подчеркнули в мэрии, в результате несанкционированного выпаса животные нередко представляют угрозу для здоровья людей. Они препятствуют движению автотранспорта, что становится причиной аварийных ситуаций.

«Зачастую сами животные могут пострадать, например, попав в ДТП. Немаловажной является и эстетическая сторона города», — отмечают сотрудники администрации.

Ингушетия — это не Индия, где никому не нужные коровы целыми стадами бродят по улицам индийских городов. Они создают аварии, приводят к опасным ситуациям, топчут посевы. Но отлавливать и убивать их запрещено законом. Там исповедует индуизм большая часть населения, и коровы для них — священные животные.

В некоторых штатах Индии убийство коровы — реальное преступление. Например, в штате Уттар-Прадеш (одном из крупнейших в Индии) чиновники требуют сообщать об умерших коровах, чтобы в особо «подозрительных» случаях провести вскрытие и узнать, не нарушил ли кто закон, убив священную скотину.

Но картинки с улиц ингушских городов все больше напоминают эту южноазиатскую страну. Бесхозные коровы копаются в мусорных баках, ломают заборы, вытаптывают клумбы, оставляют после себя унавоженные тротуары и дороги. У голодных животных хороший нюх, и они устраняют все препятствия между собой и едой. А некоторые коровы, опьяненные запахами, даже перепрыгивают через заборы, словно антилопы.

Порочная практика нерадивых владельцев домашних парнокопытных без особого труда содержать приусадебное хозяйство для других жителей частенько выходит, что называется, «боком», но такая обеспокоенность пострадавших мало кого волнует.

Автор этих строк сам сталкивался с такими проблемами. Чтобы обезопасить свое хозяйство от вольно разгуливающих днем и даже ночью коров, овец и лошадей, пришлось соорудить глухой забор. К сожалению, прошли те далекие добрые времена, когда в каждом селе домашние животные собирались в одно общее стадо и под опекой пастуха отправлялись на пастбище.

«Я была свидетельницей того, как хозяин с помощью прута выгонял своих коров подальше от хозяйства, как говорится, на «вольные хлеба», а потом с чувством выполненного долга возвращался домой», — поделилась одна из жительниц города Малгобека.

Что же делать? Вопрос повис в воздухе. «Гуляла» как-то по властным коридорам инициатива отлавливать бесхозных коров и отправлять их на так называемые «штрафплощадки». Мол, пусть хозяева скотины выплачивают штрафы. Но что-то пошло не так в этом деле.

А голодные коровы продолжают теребить городские мусорки. Интересно, их хозяева, когда пьют молоко, не задумываются ли об ингредиентах диетического продукта? Автор этих строк советует им крепко задуматься.