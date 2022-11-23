Росгвардия

Слаженная работа

Вневедомственная охрана Росгвардии Ингушетии — на страже общественного порядка и собственности граждан

0

Услуги охраны в России предоставляют не только частные охранные предприятия, но и Росгвардия. Функций у этого ведомства много, но, кроме контроля за оборотом оружия, ЧОПами, частными детективами оно охраняет жизнь, здоровье и имущество простых граждан. В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Сунженскому району поделились деталями своих служебных будней.

— Основные задачи ОВО — участие в охране общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, а также охрана важных государственных объектов, — говорит начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Сунженскому району старший лейтенант полиции Микаил Дзарахов. — На сегодняшний день под охраной нашего подразделения находится более 50 объектов различных категорий и форм собственности, а также места проживания и хранения имущества граждан. Кроме того, экипажи Росгвардии пресекают преступления и административные правонарушения, совершаемые на улицах, в скверах и иных местах массового пребывания граждан, во взаимодействии с другими правоохранительными органами республики регулярно проводятся тактико-специальные занятия по отработке различных элементов служебно-боевой деятельности подразделения.

В свою очередь сотрудник отдела лейтенант полиции Ахмед Ганижев отметил, что росгвардейцы принимают участие в проверках антитеррористической защищенности объектов образования, находящихся на территории Сунженского района.

Росгвардейцы наглядно продемонстрировали исправность тревожной кнопки, подающей сигналы на пульт централизованной охраны ОВО по Сунженскому району, и готовность наряда вневедомственной охраны к действиям при возникновении угрозы совершения противоправных посягательств в отношении охраняемого объекта.

Удалось нам пообщаться и с начальником штаба территориального органа Росгвардии полковником Антоном Зуевым, который в этот день приехал для проведения проверки служебной деятельности подразделения. В ходе разговора старший офицер дал высокую оценку работе отдела, подчеркнув, что в конце октября вневедомственная охрана отпраздновала 70-ю годовщину со дня образования и за отличие в службе отмечены 40 сотрудников отдела вневедомственной охраны по Сунженскому району.

— Накопленный за долгие годы опыт работы доказал эффективность деятельности вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка, — подчеркнул собеседник. — Служба сегодня в полном объеме решает комплекс проблем, связанных с обеспечением безопасности объектов и имущества граждан, пройдя путь от «человека с ружьем» до создания новейших современных технических средств. Слаженная работа пункта централизованной охраны и мобильных групп задержания, серьезное отношение к физической подготовке, знание дела и добросовестное отношение к служебным обязанностям — гарантия выполнения стоящих перед вневедомственной охраной задач.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В аппарате УПЧ Ингушетии провели прием граждан по правам пенсионеров
В Ингушетии почти на 4% увеличилось поголовье овец и коз
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства первого ДК в селе Даттых
Команда с участием студентки ИнгГУ стала победителем проектной сессии на слете старост
Артисты из Карачаево-Черкесии выступят с концертом в Ингушетии
Сборная команда КВН Ингушского госуниверситета вышла в финал Международной телевизионной лиги
Команда «Атлетик» из Сунжи Ингушетии победила в осенних играх Ночной футбольной лиги
Ингушские юнармейцы помогли сотрудникам Музея боевой и трудовой славы Малгобека
В Московском доме национальностей прошел вечер ингушского языка
Детям медиков, погибших из-за COVID-19, могут предоставить бюджетные места в вузах вне конкурса
Полпред Ингушетии в Ростовской области стал победителем Кубка губернатора по бильярдному спорту

Главное

Яндекс.Метрика

 