— Основные задачи ОВО — участие в охране общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, а также охрана важных государственных объектов, — говорит начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Сунженскому району старший лейтенант полиции Микаил Дзарахов. — На сегодняшний день под охраной нашего подразделения находится более 50 объектов различных категорий и форм собственности, а также места проживания и хранения имущества граждан. Кроме того, экипажи Росгвардии пресекают преступления и административные правонарушения, совершаемые на улицах, в скверах и иных местах массового пребывания граждан, во взаимодействии с другими правоохранительными органами республики регулярно проводятся тактико-специальные занятия по отработке различных элементов служебно-боевой деятельности подразделения.

В свою очередь сотрудник отдела лейтенант полиции Ахмед Ганижев отметил, что росгвардейцы принимают участие в проверках антитеррористической защищенности объектов образования, находящихся на территории Сунженского района.

Росгвардейцы наглядно продемонстрировали исправность тревожной кнопки, подающей сигналы на пульт централизованной охраны ОВО по Сунженскому району, и готовность наряда вневедомственной охраны к действиям при возникновении угрозы совершения противоправных посягательств в отношении охраняемого объекта.

Удалось нам пообщаться и с начальником штаба территориального органа Росгвардии полковником Антоном Зуевым, который в этот день приехал для проведения проверки служебной деятельности подразделения. В ходе разговора старший офицер дал высокую оценку работе отдела, подчеркнув, что в конце октября вневедомственная охрана отпраздновала 70-ю годовщину со дня образования и за отличие в службе отмечены 40 сотрудников отдела вневедомственной охраны по Сунженскому району.

— Накопленный за долгие годы опыт работы доказал эффективность деятельности вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка, — подчеркнул собеседник. — Служба сегодня в полном объеме решает комплекс проблем, связанных с обеспечением безопасности объектов и имущества граждан, пройдя путь от «человека с ружьем» до создания новейших современных технических средств. Слаженная работа пункта централизованной охраны и мобильных групп задержания, серьезное отношение к физической подготовке, знание дела и добросовестное отношение к служебным обязанностям — гарантия выполнения стоящих перед вневедомственной охраной задач.