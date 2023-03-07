Напомним, что 1 марта 1993 года на базе подразделений вневедомственной охраны было создано Главное управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел, которое с 2016 года является структурным подразделением Росгвардии.

В мероприятии приняли участие врио начальника Управления Росгвардии по Республике Ингушетия полковник полиции Александр Нечипуренко, начальник регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Беслан Костоев, председатель совета ветеранов территориального органа Магомед Горбаков, первый начальник подразделения полковник милиции в отставке Мурад Гиреев, личный состав и ветераны ведомства.

Полковник полиции Александр Нечипуренко в своем выступлении отметил, что за тридцать лет управление вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Ингушетия создало себе репутацию надёжного защитника жизни, здоровья, интересов и имущества граждан.

— Подразделение имеет богатую и яркую историю, оно вырастило в своих стенах несколько поколений настоящих профессионалов своего дела, а жители Ингушетии знают сотрудников вневедомственной охраны как надежных защитников, способных прийти на помощь в любой сложной ситуации, — подчеркнул офицер в своей речи. — От всей души желаю всем сотрудникам, ветеранам и членам их семей крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых профессиональных успехов.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в службе отличившиеся сотрудники подразделения были поощрены ведомственными наградами и ценными подарками.