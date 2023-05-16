Парни, став лейтенантами, прибыли на малую родину на побывку перед службой в Вооружённых силах РФ. В свои 22 года они имеют офицерские звания командиров взводов, состоящих из 30 солдат. Четыре года назад, будучи ещё школьниками, ребята решили связать свои жизни с военной службой и не пожалели.

«В семье у меня военных нет, все работают учителями. Но меня с детства тянуло в армию, нравился армейский порядок, оружие, боевые машины», — отметил Абдул-Малик Чилиев.

Всех троих выпускников родители в выборе военной профессии поддержали и теперь ими гордятся. После окончания училища парни трудоустроены — 25 мая они прибудут в свои воинские части. Абдул-Малик Чилиев будет служить в городе Кяхта, на границе России с Монголией. Самур Исиев направлен в город Борзя Забайкальского края командиром штурмового взвода. Руслан Китиев отдавать свой долг Родине будет во Владимирской области, в городе Ковров, его задача — подготовка младших специалистов на БМП и БТР.

Каждый из новоиспечённых офицеров прошёл нелёгкий путь обучения в военном вузе, освоил все виды оружия и боевой техники. За это время они были обеспечены довольствием, обмундированием, а на втором курсе после подписания контракта начали получать деньги.

Теперь они не просто лейтенанты, а лейтенанты-кремлёвцы. МВОКУ считается одним из самых престижных вузов страны. Помимо военной специальности, ребята получили и гражданскую профессию. «Даже если я уйду из армии, то наверняка не потеряюсь, потому что мы ещё менеджеры по управлению с персоналом. Это востребованная на гражданке специальность», — подчеркнул Руслан Китиев.

Парням предстоит служить пять лет в армии с начальной зарплатой от 80 тыс. рублей. После окончания контракта можно его продлить, а можно и не делать этого.

«В то время, когда я поступал в МВОКУ, там никто ещё из Ингушетии не обучался. Обычно наши ребята тогда заканчивали Орджоникидзевское общевойсковое училище или учились на Дальнем Востоке. Сегодня, надо констатировать, много ребят из республики обучаются в этом престижном вузе», — отметил военный комиссар Заурбек Гадаборшев.

Существует алгоритм действий, чтобы связать свою жизнь с армией. После окончания школы нужно обратиться в военный комиссариат по месту жительства, собрать необходимые документы и оставить заявку на получение места в любом военном вузе страны. В военкомате оформляется личное дело и направляется на рассмотрение кандидатуры в вуз. Там сообщат, когда будут экзамены, когда прибывать на место. Отмечается, что при поступлении в военные вузы ЕГЭ не главный фактор.