В теплой дружеской обстановке гостям представилась возможность поближе познакомиться с родными росгвардейца, совместно посмотреть семейные фотоальбомы, архивные видеозаписи и пообщаться с родителями и детьми сотрудника.

«Я была единственным ребенком у родителей, но всегда мечтала о большой семье. И именно замужество воплотило мою мечту в жизнь, я получила отличные примеры мира и взаимопонимания в доме, которые по сей день стараюсь применять в собственной семье», — отметила супруга росгвардейца Самира Цолоева.

Самира и Магомед вступили в брак в 2005 году, еще будучи студентами Ингушского государственного университета. В семейных узах состоят более 13 лет, воспитывают пять дочерей. Офицер служит в войсках национальной гвардии более трех лет, за время службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

«Основой для любой семьи, вне всякого сомнения, являются терпение, взаимоуважение и взаимопонимание. Атмосфера сплоченности и поддержки в собственном доме всегда будет для меня ярчайшим воспоминанием из детства, и именно этих принципов и примеров родителей я придерживался при создании собственной семьи», — рассказал росгвардеец.

Гости пожелали семейной паре счастья и благополучия на долгие годы и поблагодарили за теплый прием.