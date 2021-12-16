Волонтеры проекта доставили валибахи и хичины в ковидный госпиталь на базе Назрановской районной больницы с целью оказания поддержки медицинским работникам в период пандемии. Всего было изготовлено 20 пирогов, которые медработники пяти отделений, в том числе и реанимации, получили из рук общественников. Угощения готовили накануне.

«Мы все должны быть благодарны нашим медицинским работникам, поскольку они сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией. Им очень тяжело. Их помощь неоценима. Народный фронт активно участвует в поддержке медиков. Например, наши волонтеры сшили многослойные маски, противочумные костюмы в больших количествах. Доставляли одиноким пожилым людям и многодетным семьям продукты питания и лекарства, помогали им по хозяйству. Мы периодически раздаем в местах скопления людей средства индивидуальной защиты, антисептики и цитрусовые, призывая наших жителей быть острожными и соблюдать все меры безопасности»«, — рассказала участница акции «Мы вместе», активист регионального отделения Народного фронта в Республике Ингушетия Ляна Мержуева.

Врачи поблагодарили всех участников акции взаимопомощи за оказанное им внимание, ведь в это непростое время важна любая поддержка.

«Ежедневно к нам поступает 4-5 пациентов с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме. Кого-то получается спасти, кого-то нет. В такие моменты особенно больно. Когда нас поддерживают простые люди, неравнодушные к чужим бедам, мы чувствуем, что не одиноки, что за нами есть сила. У нас в каждом отделении работают по 5-6 человек, из-за большой нагрузки порой забываем перекусить, но волонтеры напоминают нам, что это важно — сохранять силы. Нам очень приятно. Такое внимание ободряет и стимулирует бороться с ковидом дальше», — подчеркнула в беседе с нашим корреспондентом заведующая инфекционным отделением Назрановской районной больницы Мадина Тутаева.

В настоящее время в Ингушетии на базе пяти медицинских организаций развернуты инфекционные госпитали для больных коронавирусом на 395 коек. Создан резерв лекарственных препаратов и 6 амбулаторных ковид-центров. Сейчас в региональном штабе всероссийского проекта «Мы вместе» работают 48 добровольцев. Именно они помогают врачам, пожилым людям и многодетным семьям.