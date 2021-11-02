Актуально

Причина проблем — недостаточное финансирование

Вопросы формирования бюджета, водоснабжения и обеспечения жильем детей-сирот обсудили в ингушском парламенте

0

В малом зале Народного собрания под председательством спикера Магомета Тумгоева руководители комитетов обсудили предварительные итоги работы над проектом бюджета республики на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов.

Председатель комитета по бюджету и налогам Магомета-Сали Добриев проинформировал, что в рамках ежегодных совещаний с представителями министерств и ведомств при рассмотрении проекта бюджета, были выделены приоритетные направления. Они связаны с обеспечением жильем детей-сирот, с регистрацией и оснащением вновь вводимых объектов, кредиторской задолженностью и исполнительностью производства, а также водоснабжением в летний период времени.

Прежде всего, причиной названных проблем является недостаточное финансирование данных мероприятий.

В ходе обсуждения Тумгоев подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством проект закона «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» должен пройти процедуру публичных слушаний в середине ноября.

Несмотря на то, что по всей стране объявлены ограничительные меры в связи с пандемией, комитетам в короткое время необходимо завершить работу по предварительным замечаниям и предложениям закона о бюджете республики.

Особое внимание необходимо уделить рассмотрению возможности использования народной программы «Единой России», которая затрагивает медицину, ЖКХ, вопросы социальной поддержки семей с детьми, образование, науку, транспорт, культуру.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Для сбалансирования бюджета в текущем году Ингушетии выделят 1 млрд рублей
Ингушетия получит около 65 млн рублей на приобретение и доставку концентраторов кислорода
Колокольцев поздравил с высокими наградами полицейских, отличившихся при спасении погибавших
Глава ингушского села может стать фигурантом дела за нарушения при реализации муниципальных контрактов
В Ингушетии число умерших с Covid-19 возросло до 370 человек
Экс-сотрудника мэрии Назрани уличили в махинациях с муниципальными землями
Хореографический ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале в Лондоне
Ингушские спортсмены завоевали 5 наград на турнире по боксу в Ессентуках
Шесть наград завоевали вольники из Ингушетии на международном турнире в Турции
Ингушетия в числе регионов, где происходили ДТП с самыми тяжелыми последствиями
За сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса, 81 из них — в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 