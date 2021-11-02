Председатель комитета по бюджету и налогам Магомета-Сали Добриев проинформировал, что в рамках ежегодных совещаний с представителями министерств и ведомств при рассмотрении проекта бюджета, были выделены приоритетные направления. Они связаны с обеспечением жильем детей-сирот, с регистрацией и оснащением вновь вводимых объектов, кредиторской задолженностью и исполнительностью производства, а также водоснабжением в летний период времени.

Прежде всего, причиной названных проблем является недостаточное финансирование данных мероприятий.

В ходе обсуждения Тумгоев подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством проект закона «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» должен пройти процедуру публичных слушаний в середине ноября.

Несмотря на то, что по всей стране объявлены ограничительные меры в связи с пандемией, комитетам в короткое время необходимо завершить работу по предварительным замечаниям и предложениям закона о бюджете республики.

Особое внимание необходимо уделить рассмотрению возможности использования народной программы «Единой России», которая затрагивает медицину, ЖКХ, вопросы социальной поддержки семей с детьми, образование, науку, транспорт, культуру.