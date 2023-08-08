Премьер-министр республики Владимир Сластенин обсудил с представителями заинтересованных ведомств и членов проектной команды «Большой Кавказ» со стороны ООО «ПроГород» (ВЭБ. РФ) и «Новая земля» стратегию развития туризма макротерритории. Были затронуты также проблемы, потенциал, ресурсы и ограничения, а также культурные мероприятия, проводимые в регионе.

В ходе обсуждения было обращено внимание на ресурсы и потенциал региона. Владимир Сластенин заявил, что Ингушетия, как и в целом Северный Кавказ, обладает богатым культурным наследием, прекрасными пейзажами и разнообразными видами отдыха, что делает его привлекательным для туристов.

«Кроме того, развитие туризма на Кавказе способствует сохранению культурного и природного наследия региона. Туристы, посещая достопримечательности, узнают о местной богатой истории, традициях и обычаях. Это повышает осведомленность и интерес к сохранению и защите этих ценностей. И очень важно, чтобы развитие туризма здесь происходило с учетом менталитета, интересов и потребностей региона, путем внедрения эффективных механизмов управления и регулирования туристической деятельности», — подчеркнул премьер.

Отдельное внимание было уделено вопросам создания благоприятной среды для привлечения инвестиций. Так, были рассмотрены различные механизмы поддержки инвесторов и стимулирования развития туристической индустрии.

Председатель правительства региона добавил, что ориентироваться следует на привлечение большего числа туристов, создание новых рабочих мест и увеличение экономического потенциала региона. Им были определены основные направления развития туризма — активный, культурный, экологический и горнолыжный туризм. «В общем, на Кавказе есть возможности для развития практически всех видов туризма», — заключил Владимир Сластенин.

Далее была представлена концепция разработки туристической схемы территориально-пространственного планирования макротерритории «Большой Кавказ». Ее, по инициативе Минэкомразвития России, разрабатывает проектный офис ООО «ПроГород» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и государственной программы «Развитие туризма».

Как отметил руководитель проекта «Большой Кавказ» ООО «ПроГород» Семен Москалик, схема представляет собой стратегию развития туристической отрасли СКФО, а также предложения по инфраструктурному развитию для туристических целей с дорожной картой и возможными инструментами реализации. К работе над проектом привлекается многопрофильный консорциум под лидерством ООО «Новая Земля». В него входят специалисты в области мастер-планирования, бизнес-консалтинга в сфере туризма, местные эксперты из регионов, а также отраслевые компании, занимающиеся маркетингом территорий, социологией, инженерной и транспортной инфраструктурой.

«Туристическая схема состоит из двух этапов: комплексного анализа развития сферы туризма макротерритории, представляющего в том числе оценку турпотока и анализ инфраструктурной обеспеченности, и разработки схемы развития туризма макрорегиона, которая содержит прогноз турпотока до 2030 года, предложения по развитию отрасли и дорожная карта реализации проекта», — сообщил Семен Москалик.

Было так же отмечено, что в 2022 году в рамках разработки турсхемы всей страны был проанализирован потенциал туристического развития регионов. По итогам анализа, в СКФО были выявлены пять наиболее перспективных видов туризма: природный, горнолыжный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный и деловой виды туризма.

В свою очередь руководитель республиканского комитета по туризму Руслан Цуров подчеркнул важность взаимодействия с другими регионами.

«Сотрудничество с другими субъектами играет важную роль для интеграции и совместного продвижения туристических продуктов. Оно достигается через создание общих маршрутов, единого туристического пространства, расширения границ туристической активности и привлечения большего числа туристов», — заметил Руслан Цуров.

Он считает, что в текущем году нужно реализовать мероприятия нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», привлечь инвестиции в туристическую инфраструктуру, провести аттестацию экскурсоводов и уделять внимание развитию всесезонного курортного комплекса «Армхи», туризма в районах республики и событийного туризма.