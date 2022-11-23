В пресс-службе Главы и правительства Ингушетии напомнили, что в соответствии с поручением Президента России регионам необходимо до 1 января 2027 года закончить работу по описанию местоположения границ муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон и направить сведения об этом для внесения в ЕГРН, а также завершить выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

На эти цели властям субъектов необходимо предусматривать в бюджетах средства на финансирование комплексных кадастровых и картографических работ.

Как сообщила исполняющая обязанности руководителя управления Росреестра по республике Марем Оздоева, в ЕГРН внесены сведения о границах 41 муниципального образования Ингушетии из 45 (91,1%), о границах 76 населенных пунктов из 122 (62,3%). Также в систему внесены 107 территориальных зон из 584 (18,3%). В ближайшее время будут внесены сведения о границах города Малгобека.

В регионе комплексные кадастровые работы были проведены в 2019 году на территории Сунженского района и города Карабулака в отношении 5330 объектов недвижимости. А в 2021 году — в горном Джейрахском районе по 1075 объектам (с привлечением средств федерального бюджета).

«В этом году на территории республики указанные мероприятия не проводились, однако они запланированы на 2023 год в Назрановском районе и городе Малгобеке в отношении свыше 12,4 тыс. объектов», — сказала Марем Оздоева.

В то же время она отметила низкую динамику проведения муниципальными образованиями работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества, что может создать риски нарушения соответствующих планов-графиков и препятствовать исполнению поручения Президента России по вопросам реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных». Руководитель управления обратила на это особое внимание.

В целом положительно оценив проводимую региональным органом работу, Владимир Надыкто поддержал Марем Оздоеву, подчеркнув, что одна из приоритетных задач — соблюдение планов-графиков и контроль сроков их исполнения.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований на то, что нужно ускорить темпы работы по внесению данных в государственный реестр и уложиться в установленные сроки», — подчеркнул заместитель полпреда главы государства в СКФО.

Также на совещании состоялось вручение удостоверений представителям муниципальных образований о повышении квалификации по теме «Теория и практика государственного и кадастрового учета и регистрации прав для региональных органов власти и местного самоуправления».