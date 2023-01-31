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Вопросы, вопросы...

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Незаконное строительство, равно как и проблемы в самой сфере строительства, кажется — вечные темы для критики СМИ. Сколько раз газета «Ингушетия» рассказывала о жуткой «точечной» застройке городов республики — и не сосчитать! И что? Тем, кто обязан наводить здесь порядок, — хоть бы хны!

Да, понятно, что строительство для нашей республики, пожалуй, главная отрасль в ее динамичном развитии, здесь сосредоточена масса многих экономических вещей, напрямую влияющих на социальную стабильность. Это и занятость населения, и производство стройматериалов, и т. д. Поэтому понятно, что не все так просто. Но ведь порядок-то какой-то должен быть!

На днях градоначальник Назрани самолично пресек строительство торгового объекта во дворе многоэтажки. Выяснилось, что никто инициатору этого действа не разрешал тут самовольничать. А сколько уже построено таких, с позволения сказать, объектов на местах, где должны были быть разбиты детские площадки и скверы, из-за чего мы терпим ежедневные неудобства и мытарства!

Да и куда, в конце концов, смотрят участковые уполномоченные полиции, долженствующие контролировать подобные моменты? Где возмущение самих жителей, безропотно проглатывающих чью-то наглость?

Вопросы, вопросы...

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