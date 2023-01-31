Да, понятно, что строительство для нашей республики, пожалуй, главная отрасль в ее динамичном развитии, здесь сосредоточена масса многих экономических вещей, напрямую влияющих на социальную стабильность. Это и занятость населения, и производство стройматериалов, и т. д. Поэтому понятно, что не все так просто. Но ведь порядок-то какой-то должен быть!

На днях градоначальник Назрани самолично пресек строительство торгового объекта во дворе многоэтажки. Выяснилось, что никто инициатору этого действа не разрешал тут самовольничать. А сколько уже построено таких, с позволения сказать, объектов на местах, где должны были быть разбиты детские площадки и скверы, из-за чего мы терпим ежедневные неудобства и мытарства!

Да и куда, в конце концов, смотрят участковые уполномоченные полиции, долженствующие контролировать подобные моменты? Где возмущение самих жителей, безропотно проглатывающих чью-то наглость?

Вопросы, вопросы...