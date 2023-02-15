Нельзя без умиления смотреть в этом всенародном порыве на наших бабушек, которые вяжут носки для участников СВО. По всей стране развернулась кампания по отправке теплых вещей на передовую, придумана даже специальная акция «Носки солдату». Свою лепту в общие усилия вносит и восьмидесятидвухлетняя жительница Ингушетии Лейла Бязиева, которая проводит уроки по вязке носков.

— «Вязание спицами» — так называется данный мастер-класс в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!», — рассказала газете «Ингушетия» сопредседатель регионального штаба Народного фронта Мадина Богатырева. — Бабушка из Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Лейла Бязиева не только учит молодежь вязать, она еще сама связала большую партию теплых шерстяных носков для наших бойцов.

Лейла Магомедовна не считает свой вклад в кующуюся победу чем-то из ряда вон выходящим.

— Я знаю, что государство обеспечивает наших мальчиков всем необходимым, — говорит она. — Но все равно душа за них болит. Да и холодно там сейчас. Вот я и решила связать носки своими руками, занимаюсь этим долгие годы. Вложила в них все душевное тепло. А это отличает наши носочки от фабричных. Каждая петелька связана с любовью в надежде, что бойцы почувствуют её.

По словам Мадины Богатыревой, принять участие в региональном сборе в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!» может любой желающий.

— Для этого нужно перевести средства по уникальному QR-коду (https://pobeda. onf. ru/requirements/ingushetiya) и они будут направлены на покупку снаряжения, обмундирования, медикаментов, других необходимых вещей именно бойцам из Ингушетии, — проинформировала собеседница. — Кроме того, можно прийти к нам в пункт сбора по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 8А. Тел.: 8 (8732) 22-27-99.