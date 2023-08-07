Это уже второе подобное путешествие воспитанников социального учреждения. В апреле текущего года ребята совершали восхождение на гору Мят-Лоам (Столовая гора). Об этом газета «Ингушетия» рассказывала на своих страницах. Мят-Лоам имеет высоту 3003 метра над уровнем моря. На её вершине находится древний языческий храм. У горы плоская, но огромная по площади вершина, напоминающая с виду стол.

Столичный Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» — учреждение Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы для молодых людей с ментальными особенностями, которое помогает получить необходимые навыки социализации. Практика центра по адаптации особенных молодых людей была дважды признана Министерством труда и социальной защиты РФ лучшей в стране.

Вместе с выпускниками других столичных социальных учреждений из клуба «Инклюзион» студенты Центра отправились в большой поход из селения Джейрах в лагерь Кязи. Главная цель путешествия — развитие самостоятельности, испытание себя и знакомство с историей и культурой гостеприимной республики.

Отмечается, что маршрут похода разрабатывался гидом Хайрудином Гадаборшевым специально для ребят. Он включает в себя как знаменитые туристические достопримечательности — Ляжгинский водопад, Эрзи, Бейни, Вовнушки, — так и малоизвестные башенные комплексы, расположенные вдали от популярных маршрутов. Поход был рассчитан на молодых людей с ментальными особенностями, в том числе девушек и юношей без спортивной подготовки.

«С ребятами из «Гурьевского» мы в апреле поднимались на вершину Мят-Лоам, а в этот раз решили пройти ниже, у подножий. Сейчас у нас и группа побольше, и девушки есть в составе — на гору им было бы трудно идти. Подъёмы у нас всё же были, хоть и постепенные, — высшая точка на нашем пути была около 2300 метров, это чуть меньше, чем высота плато горы Мят-Лоам. Не каждый спортсмен выдержит такой путь. Но благодаря работе ребят над собой, их мотивации и силе воли всё возможно», — подчеркнул Хайрудин Гадаборшев.

За три дня пути молодые люди преодолели больше 65 километров. По словам гида, это расстояние из-за сложностей рельефа и трудностей пути можно умножать на два. По мере продвижения по маршруту ребята сталкивались с различными вызовами, такими как переходы через горные реки, селевые потоки, крутые подъёмы и путь по бездорожью. Но, благодаря командной работе и дружеской поддержке, они успешно справились с каждым испытанием.

«Мне было трудно. Мы шли на подъём целый день, болели ноги, палило солнце, и очень хотелось пить. Удивительно, как в горах начинаешь особенно ценить такие простые вещи, как обычная вода. Я шла от одного ручья до другого, и несколько раз казалось, что сил уже нет, что я сейчас сяду и больше никуда не пойду. Но гид помогал нам, подбадривал, и мы шли дальше и дальше. Уже в конце пути я обернулась и посмотрела, сколько мы прошли — никогда бы не поверила, что я на такое способна!», — поделилась участница похода, студентка центра Екатерина Тренина.

Сами молодые люди отметили, что за несколько дней похода в их характерах произошли изменения. У кого-то проявились лидерские качества, кто-то помогал друзьям нести тяжёлые рюкзаки, другие из замкнутых «тихушников» стали душой компании и смогли найти новых друзей. Такие быстрые изменения удивляют гостей республики, но местные жители говорят, что в горах каждый становится сильнее и самостоятельнее очень быстро.

«Это был трудный поход, не физически, а больше психологически. В самом начале я сомневался в своих возможностях, думал — справлюсь или нет? Опыт походной жизни у меня есть, но таких путешествий ещё не было. Но всё получилось! Я многое узнал о себе: поддерживал девушек, которым было тяжело идти, помогал им нести рюкзаки. Хайрудин предлагает мне в следующем году вернуться и подняться с ним на Мят-Лоам — и я уже готовлюсь к восхождению!», — рассказал член клуба «Инклюзион», выпускник Социального дома «Люблино» Дмитрий Кирпичёв.

Изменения заметили и специалисты «Гурьевского», также сопровождавшие молодых людей в походе. По словам экспертов, такие путешествия помогают ребятам развивать не только физические, но и социальные навыки, учат командной работе, способствуют принятию решений в сложных ситуациях. Горный поход становится для молодых людей своеобразным ускоренным курсом самостоятельности.

«Ребята изменились на моих глазах буквально за несколько дней. Как бы им ни было трудно, они продолжали идти дальше, работали над собой, и смогли пройти такой непростой маршрут до самого конца. У одной из участниц нашего похода, Ани, была с собой футболка с надписью «Границы существуют только в твоём воображении». Когда она дошла до конца, обернулась назад и посмотрела на то место, где ей казалось, что у неё уже нет сил идти дальше, она сказала мне: теперь я понимаю, что все границы действительно только в моей голове», — сказала менеджер проектов «Гурьевского» Мария Вайлевич.

Путешествие также принесло ребятам ценный опыт знакомства с природой, культурой и историей Ингушетии. Молодые люди узнали много нового о традициях и быте ингушей, научились готовить плов и шашлык по народным кавказским рецептам, побывали в древних башенных комплексах, недоступных для большинства туристов. Этот познавательный опыт расширил их кругозор и помог лучше понять мир.

«Ингушетия — гостеприимный регион. Мы всегда рады гостям, а нашим друзьям из «Гурьевского» — особенно. Пусть им бывает здесь непросто, но каждый вызов, с которым ребята сталкиваются в горах, становится для них шансом проявить себя, стать лучше и сильнее. А мы стараемся помогать им на непростом пути к самостоятельной жизни. Будем ждать их снова!», — подчеркнул Хайрудин Гадаборшев.

Напомним, в горах Ингушетии около 5 тыс. башенных комплексов. В республике делают все возможное для сохранения памятников и оставленного предками культурного наследия. Именно с этой целью была принята программа реставрации башенных комплексов. Существуют десятки туристических маршрутов и создаются новые. Джейрахский район Ингушетии считается самым безопасным и туристически ориентированным районом.

Ибрагим Цороев, Иван Кузнецов