В коллегии приняли участие заместители министра, начальники профильных отделов, представители ведомств и госпредприятий.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра Хяди Кулбужева, приоритетными направлениями деятельности Минимущества в прошедшем 2021 году было выполнение важных задач, поставленных руководством республики, в частности, реализация регионального закона о перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, на которые не разграничена государственная собственность, между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти субъекта. Пополнение доходной части региона от эффективного распоряжения и использования государственного имущества и земельных участков, в том числе и за счет вовлечения в гражданский оборот неэффективно используемых объектов движимого и недвижимого имущества. Защита имущественных интересов Ингушетии, улучшение качества нормотворческой деятельности.

С докладом также выступил и. о. директора ГБУ "Центр технической документации и кадастровой оценки региона М. Богатырев.

По итогам заседания принято решение активизировать работу по обеспечению плановых поступлений доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, реализации прогнозного плана по государственному имуществу на 2022 год. Более того, в планах ведомства обеспечение вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов недвижимости и земельных участков для целевого использования и, соответственно, увеличения поступлений доходов в бюджет региона.

Завершилась встреча на приятной ноте: за многолетний добросовестный труд и плодотворную работу Албаков вручил подчиненным благодарственные письма министерства имущественных и земельных отношений республики.