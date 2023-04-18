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Диктатура цифры

Вред от мобильных телефонов постепенно опережает пользу от них

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Сегодня люди, и неважно, заняты они или нет, всегда носят при себе мобильные телефоны. Просто чтобы те были «под рукой», а с самим человеком можно было связаться в любое время. Без мобильного телефона многие даже чувствуют себя не в безопасности.

Китайские социологи в ходе опроса более двух тысяч респондентов выяснили отношение людей к современным смартфонам и их воздействие на душевно-физическое состояние. Результаты оказались весьма интересными и, увы, тревожными. Так, 89,2% участников в течение дня периодически заглядывают в свои мобильники автоматически и чувствуют себя неуютно без телефонов. Чаще всего это делают молодые люди, родившиеся в 1990-е годы (92,2%). Чем моложе участники, тем выше была эта доля.

Опрос показал, что 64,9% респондентов считают, что им трудно сосредоточиться и эффективно выполнять свою работу из-за чрезмерной зависимости от мобильных телефонов.

Более 58% опрошенных отметили, что без мобильника чувствуют душевную пустоту и бездельничают. Около 57% обнаружили, что их коммуникативные навыки и желание самовыражаться в реальной жизни ослабли.

Свыше 55% респондентов жаловались на то, что им всегда хочется смотреть в свои телефоны и у них развилось «обсессивно-компульсивное расстройство», а 20,9% опрошенных стали более раздражительными или подавленными.

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