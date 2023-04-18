Китайские социологи в ходе опроса более двух тысяч респондентов выяснили отношение людей к современным смартфонам и их воздействие на душевно-физическое состояние. Результаты оказались весьма интересными и, увы, тревожными. Так, 89,2% участников в течение дня периодически заглядывают в свои мобильники автоматически и чувствуют себя неуютно без телефонов. Чаще всего это делают молодые люди, родившиеся в 1990-е годы (92,2%). Чем моложе участники, тем выше была эта доля.

Опрос показал, что 64,9% респондентов считают, что им трудно сосредоточиться и эффективно выполнять свою работу из-за чрезмерной зависимости от мобильных телефонов.

Более 58% опрошенных отметили, что без мобильника чувствуют душевную пустоту и бездельничают. Около 57% обнаружили, что их коммуникативные навыки и желание самовыражаться в реальной жизни ослабли.

Свыше 55% респондентов жаловались на то, что им всегда хочется смотреть в свои телефоны и у них развилось «обсессивно-компульсивное расстройство», а 20,9% опрошенных стали более раздражительными или подавленными.