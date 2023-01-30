Наша религия ислам тоже побуждает человека беречь воду и не тратить лишнее, запрещает лить ее напрасно и портить, потому что вода является великим благом, от которого зависит жизнь во многих ее проявлениях. Всевышний Аллах сделал воду основой, от которой зависит жизнь на Земле. Водой орошаются земли, ее пьют люди и животные. Вода является самым распространенным из благ Творца на Земле.

Но как мы к ней относимся порой? Этот вопрос возникает, думаю, не только у меня, но и у людей, проходящих через сквер, названный именем исторической личности, первопоселенца Назрани Карцхала Мальсагова. Уже около месяца как недалеко от памятника, из-под земли бьет небольшой источник чистой воды. Может родник? Или?.. Столько воды расходуется не по делу!

А это, повторюсь, благо дарованное нам Всевышним.

Р. Исламова