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Лохматые, хвостатые, четвероногие...

Всемирный день домашних животных

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Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших». И не удивительно, что девизом этого дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем людям.

Человек приручил диких животных еще во времена каменного периода и сразу же стал использовать их как рабочую силу при обрабатывании земли, брал с собой на охоту. Интересен тот факт, что из 140 тысяч видов животных приручить удалось лишь 47 тысяч.

Первым из одомашненных животных стал волк — предок современной собаки. Как только люди поняли, что лай собак отпугивает других более опасных зверей от их жилища, они стали использовать собак в качестве охраны от врагов. С тех пор собака — лучший друг и помощник человека. Четвероногие друзья неоднократно спасали жизни людей, помогали преодолевать трудности.

Так, важную роль в жизни незрячего играет собака-поводырь. Первые школы для их подготовки возникли еще в Германии. «Поводыри» помогали в быту ветеранам, ослепшим во время Первой мировой войны. Сегодня у собак даже существует свой паспорт, в который вносится вся информация об их родословной, о вакцинациях, а также сведения о владельце.

А вот история сближения человека и кошки гораздо запутаннее. По одной из версий, древние люди приручили кошку для того, чтобы она охотилась на надоедливых грызунов, уничтожающих урожай. По другой — кошки «сами приручились». Они быстро смекнули, что у человека всегда есть еда. А там, где есть пища, водятся и грызуны. Именно поэтому исследователи спорят до сих пор, кто же приручил кого первым: человек кошку или наоборот. Сегодня эти пушистые питомцы входят в тройку самых популярных животных для дома.

Еще в 1840 году королева Виктория организовала Королевское общество, задачами которого были сбор пожертвований на содержание животных и надзор за теми, кто жестоко с ними обращался. В целях защиты домашних животных в 1931 году во Флоренции был утвержден праздник — День домашних животных. В России он получил свое признание лишь в 2000 году благодаря поддержке Международного фонда защиты животных.

Всемирный день домашних животных не относится к государственным праздникам и не является выходным днем. В 2022 году его отметят по всей стране.

Почему необходимо сохранить животный мир планеты? К жизни всегда нужно относиться благоговейно, бережно в любом ее проявлении. Представьте себе на минуту нашу планету без пения птиц, без животных, без общения с ними. Представьте, что больше нет собак и кошек в наших домах и можно животных увидеть только на картинках. Такие мысли не приносят радости, правда?

А каких животных можно назвать помощниками и друзьями человека? Они спасают людей, как настоящие герои, показывая чудеса верности и преданности человеку. И, конечно, в благодарность за неоценимую помощь эти благородные и самоотверженные животные были увековечены человеком в памятниках. В Лондоне на Парк-Лейн находится монумент животным, погибшим в боях за Англию. Надпись на монументе гласит: «У них не было выбора». Этот памятник посвящен всем тем животным, которые сражались и погибали вместе с британскими военнослужащими и их союзниками во все времена.

В Японии же есть памятник дельфину. Его установили рыбаки, отблагодарив таким образом своего водоплавающего помощника по кличке Оло. Дельфин помогал находить косяки рыб и предупреждал рыбаков о мелководье.

Конечно, рекордсменом по установке памятников является собака. В Париже — сенбернару Барри, спасшему во время снежных заносов в Альпах 40 человек; в Нью-Йорке и на Аляске — собаке Балто, принесшей вакцину для смертельно больных детей и спасшей своего хозяина. В Ижевске открыли памятник собаке-космонавту, лайке по имени Звездочка. Наибольшую известность в России и в мире приобрел памятник собаке Павлова, который находится на территории парка Института экспериментальной медицины Российской академии медицинских наук на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. Его создал в 1935 году скульптор Иннокентий Безпалов по идее академика Ивана Павлова (1849–1936). Цилиндрический пьедестал памятника украшен четырьмя барельефами, отображающими отдельные эпизоды из экспериментальной работы с собаками.

Сегодня мероприятия, посвященные этому дню, весьма разнообразны и в каждой стране проходят по-своему. Где-то проводятся пикеты в защиту животных от жестокого обращения, где-то флешмобы в поддержку создания приюта или клиник для животных, где-то выставки кошек и собак и т. д. А кто-то в этот день позволяет своим домашним питомцам делать все, что было запрещено ранее (рвать обои, грызть мебель и тапки, лазать по шторам, есть со стола...), или покупает своему любимцу огромное количество вкусностей, а кто-то просто уделяет максимум внимания своему пернатому, водоплавающему или четвероногому другу.

Но, как бы вы ни отмечали этот день, главная цель проведения всех акций и мероприятий — актуализация внимания широкой общественности (и в первую очередь — подрастающего поколения) к проблемам домашних животных (в том числе бездомных); воспитание бережного отношения к ним (и вообще к живой природе), ответственности за их содержание и понимания того, что они — «братья наши меньшие», а не объект развлечения. Как отмечают владельцы животных, найти подход к любому домашнему питомцу легко — надо просто любить его, и он ответит взаимностью.

День домашних животных в России призван обратить внимание на содержание питомцев и отношение к ним. Все мероприятия, которые проводятся в этот день, помогают привлечь внимание общества к «братьям нашим меньшим». Неравнодушные люди выступают против насилия над животными, организуют сбор средств на поддержку приютов, благоустраивают их территорию. Во многих городах проходят выставки домашних питомцев и конкурсы, на которых четвероногие участники показывают свои достижения или просто дарят хорошее настроение зрителям, удивляя своей красотой и ухоженным видом. Победителям вручают награды и подарки. Праздник посвящается всем одомашненным человеком животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

Материал подготовила Раиса Олигова

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