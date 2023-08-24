В настоящее время в этой ситуации оказалась и наша страна вместе с территориями освобожденных регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как мы помним, 24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением, в котором объяснял и аргументировал начало специальной военной операции (СВО) на Украине. По словам Президента, силы, которые в 2014 году устроили на Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее. На протяжении 8 лет делалось все возможное для разрешения ситуации мирными и политическими средствами. Но когда стало известно, что ведущие страны НАТО поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, было принято решение о начале СВО. Цель операции Владимир Путин обозначил уже в самом её начале — «защита людей».

21 сентября 2022 года, спустя семь месяцев после начала СВО, в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине Путиным была объявлена частичная мобилизация в России. Мобилизационные мероприятия начались с первого дня объявления указа. По словам Президента, привлечение военнослужащих потребовалось из-за растяжения линии фронта в ходе специальной военной операции на Украине, а также постоянных обстрелов вооруженными силами Украины российских приграничных территорий и территорий освобожденных ранее регионов. Частичная мобилизация в сентябре-октябре 2022 года стала первым мероприятием такого рода и масштаба со времен Великой Отечественной войны, что привело к ряду трудностей при ее проведении. Эта ситуация отразилась и на наших призванных на СВО защитниках.

Жители Республики Ингушетия одними из первых откликнулись на призыв организовать широкомасштабную гуманитарную миссию, предназначенную для поддержания наших военнослужащих, находящихся на передовых позициях, и мирных граждан, живущих в районах боевых столкновений. В первое время мобилизованным не хватало обмундирования, средств защиты, питания. Наши неравнодушные граждане реагировали на это и мгновенно подключались к оказанию гуманитарной помощи. В то время многие объединились в группу по сбору гумпомощи и организовали пункты приема. Соответственно появились единомышленники, стали расширять состав гуманитарного груза, везли уже не только продукты, но и тепловизоры, прицелы, глушители, дроны, машины.

В ноябре 2022 г. по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова из Ингушетии отправился очередной груз гуманитарной помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине. Фуры доставили порядка 20 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты, продукты питания, гигиенические наборы, технические устройства, теплую одежду, газовые плиты, тепловые пушки и др.

Глава Ингушетии выразил признательность всем, кто участвует в гуманитарной помощи для участников СВО и мирных жителей.

«Когда ты на передовой, особенно приятно получать посылку из дома. Именно поэтому гуманитарная помощь является такой необходимой и важной. Нашим ребятам, принимающим участие в боевых действиях по защите Родины, сейчас крайне необходима поддержка на любом уровне. Поэтому мы отправили все необходимое нашим бойцам 503-го мотострелкового полка и 291-й артиллерийской бригады за счет средств Национального фонда развития Ингушетии. Мы знаем, что наши бойцы на Украине рискуют своими жизнями и посвящают себя служению Отечеству. Они стоят на передовой линии и осуществляют важные задачи в сложных условиях. И помогать им — наш святой долг», — сказал Калиматов.

Напомним, Национальный фонд развития республики создан Главой региона в целях оказания материальной помощи жителям республики. С начала года волонтёры из нашей республики стали собирать помощь конкретно по просьбам и обращениям наших ребят с передовой. В это время, видимо, уже более-менее наладилось снабжение мобилизованных необходимым обмундированием, питанием. Наши волонтеры думали, как отправить ребятам весточки и посылки с родины, чтобы они получили вместе с ними привет из родного дома. Понятно, что не голодают совсем воины, но ведь так не хватает им там, особенно на передовой, поддержки и уверенности, что о них помнят и ждут их родные.

Надо сказать, что более активно работают люди, чьи родные находятся на СВО, выполняя долг гражданина и защитника страны. Но многие выполняют любую необходимую работу просто потому, что не могут стоять в стороне, когда наши мужчины, молодые парни сражаются на передовой. Посылки из Ингушетии все доходят до адресатов. Земляки шлют отклики, благодарят за подарки с родины. Домом, говорят, пахнет. И все, кто окликается, говорят, что такая забота трогает до глубины души и придает уверенность в нужности дела, которым они занимаются.

В первых числах августа команда молодежного крыла Народного фронта Ингушетии завершила смену гуманитарной миссии в Ростове-на-Дону и на Донбассе. Две недели одиннадцать добровольцев работали в пункте «Все для Победы!», а также выезжали в Мариуполь для помощи местным жителям. Здесь ребята привели в порядок одну из детских площадок города, а также оказали помощь многодетной семье, пострадавшей от обстрелов ВСУ.

Ингушетия — уже восьмой регион России, который направил молодежную команду в Ростовскую область для участия в гуманитарной миссии. Ежедневно команда разгружает по несколько тонн воды, продуктов и бытовой химии, а также формирует наборы. Также они укомплектовывают КамАЗы с гуманитарной помощью, которые отправляются в Херсонскую и другие области.

По словам руководителя молодежного крыла Народного фронта Владимира Тараненко, региональные команды сменяют друг друга примерно каждые две недели, начиная с марта этого года.

«Поэтому можно сказать, что гуманитарная миссия молодежного крыла Народного фронта работает на постоянной основе, — говорит Владимир. — Также самих участников мы стараемся отбирать не только по их желанию, но и по определенным компетенциям, которые пригодятся во время работы. В составы сводных групп входят и медики, и юристы, и строители. Например, из Ингушетии приехали парни — мастера на все руки. Они сами отремонтировали несколько автомобилей, которые отправились бойцам на передовую, возвели новые стены и потолок в одном из домов, пострадавшем от обстрелов. Ребята помогли восстановить дом в Мариуполе, в котором проживала многодетная семья. Первым делом добровольцы демонтировали стены и потолок, которые были под угрозой обрушения. Дальше — возвели новые деревянные перекрытия и кирпичные перегородки».

Важно отметить, что руководство Ингушетии нацелено оказывать и строительную помощь, включая ремонт и реконструкцию важных объектов. К примеру, 17 августа 2023 г. по поручению Главы Республики Ингушетия был собран гуманитарный груз для Токмакского района, над которым в июле наша республика приняла шефство. В состав груза вошли различные строительные материалы. Эта очередная помощь была отправлена в рамках соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве, подписанном на Петербургском международном экономическом форуме между Запорожской областью и Ингушетией. М-А. Калиматов считает, что необходимо помогать подшефному району всеми возможными доступными способами.

«Подписав соглашение, мы расширили формат административного взаимодействия. Токмакскому району планируем оказывать постоянную плановую гуманитарную помощь. При этом отправляем мы не только предметы первой необходимости и питание, но и строительные материалы, которые будут полезными для проведения различных работ, восстановления объектов. Это наш долг, в первую очередь моральный — помогать тем, кто в этом сейчас особенно нуждается», — подчеркнул он.

А чуть ранее Махмуд-Али Калиматов давал поручение отправить подшефному району гуманитарный груз с детским питанием и горной питьевой водой. В этой поездке от жителей Токмакского района была получена заявка с указанием наиболее востребованной продукции. И следующая гуманитарная миссия была сформирована исходя из этих просьб. Также в рамках организации помощи Токмакскому району Запорожской области в Ингушетии на базе спортивно-тренировочного центра «Мужичи» проводятся тренировочные сборы по вольной борьбе с участием спортсменов из города Токмак.

Необходимо отметить, что Ингушетия принимает участие в гуманитарных миссиях не только в адрес оккупированных Украиной территорий, но и проявляет акты доброй воли и в других случаях. Когда в феврале текущего года в Турции произошло разрушительное землетрясение, во всех населенных пунктах Ингушетии была организована акция по сбору гуманитарной помощи для пострадавших жителей этой страны и близлежащих территорий. За три дня было собрано более 70 тонн груза. В него входили предметы первой необходимости, продукты питания, зимняя одежда и обувь, лекарства и медицинское оборудование, палатки, обогреватели, одеяла, спальные мешки, термосы, средства гигиены, медикаменты и многое другое.

Во всех администрациях муниципальных образований республики были организованы специальные пункты сбора, куда люди сдавали предметы помощи для пострадавших. Россия одной из первых начала помогать Турции и Сирии после страшных землетрясений. Там с первых дней работали российские спасатели, по всей стране шел активный сбор гуманитарной помощи. Человеческие жертвы в Турции были неизмеримые, ущерб стране был нанесен колоссальный, без участия других государств они могли и не справиться.

Ещё ранее, в марте 2019 года, Ингушетия провела юбилейную гуманитарную акцию в Сирии, приуроченную ко Дню матери, который отмечается здесь 21 марта. Республика Ингушетия посчитала своим долгом не остаться в стороне и поддержать народ Сирии, особенно тех людей, которые проживают в наиболее пострадавших городах. Акция, ставшая уже десятой по счёту, под названием «Матерям героев с любовью из Ингушетии» была проведена в городе Эс-Сувейда на юго-западе страны, где проживают беженцы из других регионов арабской республики. В рамках этой акции в Эс-Сувейде семьям беженцев были вручены продуктовые наборы в общем количестве 18 тонн. Подобные акции Ингушетия проводит в пострадавшей от военных действий Сирии начиная с июня 2017 года. А несколько мероприятий было проведено с участием бойцов ингушского батальона военной полиции, которые находились в Сирии с миротворческой миссией. В рамках гуманитарных акций из Ингушетии в Сирию в общей сложности было отправлено более ста тонн разных грузов, жизненно необходимых для дружественной страны.

Сегодня, когда мы говорим о благотворительности и гуманитарной помощи, то в первую очередь вспоминаем наших бойцов, которые продолжают воевать на передовых позициях Украины. Каждый из нас должен быть готовым к тому, чтобы поддержать их и оказать содействие по мере своих сил и возможностей. Терпения, сил и здоровья нашим военнослужащим. И пусть они все возвращаются домой живыми и невредимыми.