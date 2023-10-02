«10 000 шагов к жизни» — проект, основанный на рекомендациях ВОЗ о внедрении в повседневную жизнь эффективной, оптимальной дневной двигательной активности для взрослого населения.

В данной акции приняли участие сотрудники Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, администрации города Магас, министерства спорта РИ, комитета по делам молодежи, волонтеры-медики, волонтёры Российского Красного Креста и все желающие жители региона, включая все возраста без ограничений.

Проведение такого рода акции в нашей республике пропагандирует и развивает естественные методы оздоровления и руководствуется принципом «Наилучшее здоровье с наименьшими затратами»

В основе программы лежат рекомендации ВОЗ по эффективному режиму двигательной активности. Установлено, что для поддержания нормальной физической активности человек должен проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов.

Центральной площадкой проведения акции «10 000 шагов к жизни» стала традиционно аллея имени А. Кадырова в столице республики Магасе. Девиз мероприятия в 2023 году — «Двигайся навстречу здоровью!».

«Такого рода акции помогают сплотить жителей региона в борьбе с малоподвижным образом жизни, — говорит сотрудник Республиканского центра Салима Белхороева, — который в Ингушетии является основным и главным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний».