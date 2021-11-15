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Защитники Отечества

Всероссийский день призывника ознаменовался встречами с будущими призывниками

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Во Всероссийский день призывника военный комиссар Республики Ингушетия Т. М. Местоев провел встречи с учащимися Назрановского политехнического колледжа и колледжа сервиса и быта. В ходе встреч ребятам объяснили правила поступления в военные вузы и прохождения срочной службы по контракту.

Защита Отечества — святая обязанность каждого гражданина нашей страны. Ежегодно сотни парней из нашей республики отправляются в ряды Вооруженных сил РФ, отдают стране воинский долг, укрепляют ее обороноспособность и боевую мощь.

Какими бы ни были трудности, настоящие патриоты — отважные и храбрые люди, с гордо поднятой головой несущие звание защитников Отечества, всегда готовы прийти на помощь мирным гражданам. Всероссийский день призывника установлен распоряжением Президента РФ от 12 ноября 1992 года в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.

Этот праздник отмечается ежегодно и, по традиции, в период проведения призыва граждан на военную службу. Главной целью этой акции является повышение престижа воинской службы в глазах современного молодого поколения, развитие в них чувства патриотизма.

Ежегодно из нашей республики в различные высшие военные учебные заведения поступают около 30 человек. В адрес родителей курсантов, обучающихся в этих учебных заведениях, поступают благодарственные письма за отличную учебу и примерную дисциплину. Поэтому хотелось бы пожелать всем гражданам, проходящим военную службу, отслужить достойно в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

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