Центр для незрячих и слабовидящих «Доступная среда» открылся в 2014 году в рамках реализации ФЦП и PЦП «Доступная среда». Это первый в нашей республике социокультурный центр для людей с ограниченными возможностями.

«Основная задача центра, — говорит председатель Ингушского регионального отделения Всероссийского общества слепых Адам Сагов, — это обеспечение информационных, образовательных и культурных потребностей незрячих и слабовидящих пользователей, организация их досуга».

Центр оснащен новейшим тифлооборудованием, специализированными рабочими местами для сотрудников и пользователей с ОВЗ. Центр обслуживает пользователей в локальном и удаленном доступе, внестационарно на базе многофункционального мобильного культурного центра НБРИ, в котором оборудованы места для данной категории пользователей, а также надомно, что позволяет проектировать деятельность отдела с максимальным учетом потребностей людей с ОВЗ.

На встрече были обсуждены текущие проекты и планы, в которых необходима помощь волонтеров. Сагов рассказал об издательской работе центра и о культуре общения с незрячими людьми.

В рамках встречи также прошёл мастер-класс по ситуационной помощи незрячим, в ходе которого волонтеры освоили основные правила общения с незрячими и приемы ситуационной помощи в различных обстоятельствах.

По итогам мероприятия активные волонтёры получили от организаторов сувениры и грамоты.

Адам Сагов отметил, что специалисты центра проводят обучение по освоению аппаратных и программных средств, консультации по вопросам использования тифлотехники в стационарном и удаленном доступе.

Сотрудники центра создают собственные полнотекстовые краеведческие ресурсы шрифтом Брайля, плоскопечатным крупным шрифтом и рельефно-графические издания с использованием имеющегося программного обеспечения.

Центр для незрячих и слабовидящих «Доступная среда» представляет НБРИ и республику в целом на форумах, организуемых федеральными и региональными специализированными библиотечными и информационными центрами, сотрудники проходят на базе этих центров обучение и стажировку.

Это направление деятельности НБРИ открывает большие перспективы для социализации и интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество, вовлечения их в полный спектр библиотечно-информационного обслуживания.