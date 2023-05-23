Самоотверженный труд и активное участие в защите Родины Тугана Мальсагова были отмечены государственными наградами: медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть» и другими.

За особый вклад в историю и культуру ингушского народа Туган Хаджимохович был удостоен звания «Заслуженный работник культуры ЧИАССР». В 2002 году награжден орденом «За заслуги» (посмертно).

Всю жизнь Туган Мальсагов следовал девизу: «Торопись делать добро!». И он не терял времени даром. Он на протяжении долгих лет мечтал о создании районного краеведческого музея и, занимаясь этой работой, понимал, что создание музея — это хорошая основа для воспитания патриотизма, духовности, нравственности, по крупицам собирал материал про ветеранов Великой Отечественной войны.

Благодаря труду и усилиям Тугана Хаджимоховича было установлено тысячи неизвестных имен и судеб участников Великой Отечественной войны. Он лично сам ездил по городам Советского Союза ко многим военачальникам времен ВОВ, являлся большим другом автора гимна СССР и РФ Сергея Михалкова, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в книгах отзыва музея. Изучал братские могилы времен Великой Отечественной войны нашей страны.

23 ноября 1983 года бурная жизнь патриота своего народа, жизнь, вобравшая в себя горькие события истории народа, жизнь человека — созидателя и борца за справедливость прервалась, оставив о себе красивую память в сердцах людей.

П. Албагачиева, гл. научный сотрудник музея краеведения им. Т. Х. Мальсагова